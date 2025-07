Sostenibilità, innovazione e progetti:. Casalasco punta in alto

CASALASCO, uno dei principali protagonisti del pomodoro italiano (con in tasca alcuni dei principali marchi italiani del settore come Pomì, Pomito, De Rica, Pummarò, Polpabella, Sugo Lampo, Tomato al Gusto) ha recentemente siglato, come spiega il ceo Costantino Vaia, "un importante accordo di partnership strategica con il fondo FSI finalizzato a supportare per i prossimi anni un’ulteriore importante fase di crescita". E il 2024 per la società (5 stabilimenti tra Lombardia ed Emilia) si è chiuso con oltre 600 milioni di ricavi e un export a quota 70%.

Vaia, come nasce il Gruppo Casalasco? "Casalasco nasce nel 1977, quando un gruppo di agricoltori cremonesi si uniscono in un Consorzio per trasformare e commercializzare il loro pomodoro. Fino agli anni 90 l’azienda mantiene dimensioni modeste. A partire invece dagli anni 2000, inizia un percorso di rapida evoluzione grazie ad una serie di acquisizioni. Lo sviluppo si è sempre mantenuto in equilibrio tra crescita della filiera agricola (oggi le aziende sono 800) ed espansione della capacità produttiva, supportate in modo costante dalle ottime relazioni con il sistema bancario ed in modo particolare da Unicredit, che ha operato spesso come banca agente ed advisor nelle più importanti fasi di crescita del Gruppo. Nel 2021 la cooperativa ha poi intrapreso una nuova significativa fase di sviluppo con la costituzione di Casalasco Società Agricola SpA e l’ingresso nel capitale da parte del fondo di Private Equity QuattroR. Questa operazione ha permesso in tempi brevi di raddoppiare i ricavi anche attraverso le acquisizioni di Emiliana Conserve e De Martino (che ci hanno portato ad essere un vero e proprio Gruppo), nonché dei brand Tomato al Gusto e Pummarò. Inoltre, di recente, è stato finalizzato l’ingresso in Casalasco Spa di FSI, uno dei principali fondi dedicati all’Italia. L’accordo è finalizzato a supportare per i prossimi anni un’ulteriore importante fase di crescita".

Qual è la mission del Gruppo? "La mission è coinvolgere le aziende agricole più all’avanguardia che assicurano materie prime di elevata qualità seguendo i principi di sostenibilità ambientale e sociale. Il nostro obiettivo è valorizzare la filiera agroindustriale italiana ora e per le generazioni future, creando valore equamente ripartito tra tutti gli attori coinvolti".

Quali i dati economici salienti del gruppo? "Abbiamo superato i 600 milioni di fatturato con un EBITDA di 74 milioni. Compresi gli stagionali, arriviamo a 2.000 dipendenti. La nostra capacità produttiva è di 850.000 tonnellate di pomodoro fresco lavorate in 5 stabilimenti con 70 linee di confezionamento e oltre 2.300 referenze di prodotto. Abbiamo 3 filiere integrate: dopo pomodoro e legumi, è appena partita quella del basilico".

Dov’è localizzato il Gruppo Casalasco? "Casalasco ha il suo headquarter a Rivarolo del Re (Cr). Altri quattro stabilimenti si trovano a Busseto e Fontanellato (Pr), Gariga e San Polo di Podenzano (Pc). Le controllate operano principalmente in Francia, Paesi Bassi, Scandinavia ed Estremo Oriente (Giappone soprattutto), oltre che negli States con Pomì Usa Inc.".

Quali sono i marchi controllati dal Gruppo? "Abbiamo Pomì, Pomito e De Rica a cui si sono aggiunti nel 2025 la gamma tedesca di sughi Knorr Tomato al Gusto acquisita da Unilever e i marchi STAR Pummarò, Polpabella e Sugo Lampo da GBfoods".

A che livello è l’export? Ci sono azioni in campo per incrementare le vendite oltreconfine? "Il 70% della nostra produzione è destinato all’export. Siamo presenti in oltre 70 paesi, la maggior parte dei quali raggiunti con il brand Pomì. La quota predominante, quasi il 60%, è rappresentata dall’Europa, Germania, Francia, UK, Austria, Belgio e Olanda soprattutto. Il restante si suddivide tra USA, Medioriente e Asia. Il presidio dei mercati internazionali è garantito da attività commerciali, fieristiche e promozionali che l’azienda svolge nei cinque continenti, sia per l’attività dei marchi propri sia per il conto terzi".

Quanto pesa il mercato delle private label per Casalasco? "Private Label e Co-Manufacturing rappresentano quasi il 70% della nostra attività. Lavoriamo per il 65-70% del nostro fatturato con l’export, mentre in Italia siamo presenti con le catene distributive principali. Il nostro portafoglio prodotti basa la sua centralità sul pomodoro, che è il nostro core business. Tuttavia, le nostre aree di sviluppo hanno fatto sì che l’offerta spazi dalle zuppe ai brodi fino ai condimenti".

Cosa fa l’azienda per la sostenibilità delle sue produzioni? "La nostra filiera applica pratiche di agricoltura innovative orientate a minimizzare gli impatti ambientali tutelando la biodiversità, le risorse idriche e la capacità di rigenerazione del suolo, sviluppando prodotti che valorizzano la produzione del territorio. Nel 2023 abbiamo avviato il progetto ’Road to net zero emission’ per ridurre al minimo l’impatto durante tutte le fasi della filiera, definendo la Carbon footprint e lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico, di riduzione delle emissioni climalteranti e la transizione verso fonti rinnovabili. Stiamo sviluppando la Carbon footprint di organizzazione per valutare il nostro impatto emissivo diretto e indiretto. Nel 2024 abbiamo inoltre avviato un progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico per la coltivazione del pomodoro, in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza".