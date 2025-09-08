Sostenibilità e creatività:. Fandango Club diventa holding

INIZIA UN NUOVO CAPITOLO per il gruppo Fandango Club, che si struttura come holding con il nome di Fandango Club S.p.A. e chiude il suo primo bilancio consolidato, certificato da Kpmg, con un fatturato di 9,5 milioni di euro e un Ebitda superiore a 1,6 milioni. Una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione da gruppo creativo a piattaforma industriale del mondo eventi e branded entertainment. Alla guida della nuova fase industriale c’è Emanuele Orsi (nella foto a destra), ceo della holding e cfo del gruppo, insieme con i due soci fondatori, Marco Moretti e Michele Budelli.

Orsi, come nasce il progetto della holding?

"Il progetto della holding nasceva già prima della pandemia, ma durante la crisi abbiamo scelto di concentrarci sulla tenuta operativa e sulla stabilità finanziaria dell’azienda. Con la ripartenza, è riemersa con forza la necessità di costruire un sistema imprenditoriale più solido e scalabile, capace di rispondere in modo integrato alle esigenze di brand, territori e community. Il percorso si è completato nel 2023 con il ritorno alla stabilità e una nuova consapevolezza delle sfide di mercato".

Che vantaggi ha portato la trasformazione in holding?

"Ci ha permesso di ottimizzare le sinergie interne e investire con maggiore determinazione nella nostra identità industriale e nella visione integrata della live communication. Abbiamo costruito un modello che coniuga creatività, sostenibilità e marginalità con una prospettiva di lungo termine. Oggi siamo più solidi, più efficienti e meglio organizzati rispetto a quando il gruppo registrava volumi superiori, ma una redditività inferiore".

Come si traduce, in termini concreti, la definizione di Fandango Club come ecosistema della live communication?

"Copriamo tutte le aree chiave dell’offerta con tre società controllate al 100%. Il cuore pulsante della nostra visione è rappresentato dai grandi eventi proprietari e dai format originali ideati e prodotti da Fandango Club Creators. Costituiscono il vero tratto distintivo del gruppo e sono tra i più noti del panorama nazionale: penso alla Milan Games Week & Cartoomics, realizzata in collaborazione con Fiera Milano; a Be Comics! Be Games!, punto di riferimento per la cultura pop e il fumetto; a PLUG-MI, il festival di street culture che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico più giovane; e all’ultimo nato, Apreski – The Mountain Show, il format dedicato al lifestyle di montagna che lanceremo a Milano il prossimo ottobre e che riflette la nostra identità multidisciplinare in quattro giorni di sport, musica, moda, turismo e cultura montana. Gli eventi on demand sono invece materia di Fandango Club Entertainment, che realizza per aziende e istituzioni qualsiasi tipo di evento, dai lanci di prodotto agli eventi corporate, ai tour promozionali, agli experience hub, integrando strategia, creatività ed esecuzione. Infine, i servizi di catering e ristorazione di alta qualità di Fandango Club Food, che offre una varietà di servizi interni ed esterni quali catering & banqueting, eventi privati e attivazioni speciali per i grandi eventi. Possiamo dire che la nostra capacità di gestire ogni fase internamente – creatività, logistica, staff, contenuti – rappresenta uno dei principali vantaggi competitivi del gruppo".

Quanto al mercato degli esports?

"Per noi è un mercato cruciale. Nel 2012 abbiamo fondato Personal Gamer, oggi è compartecipata con la holding Periodica S.r.l. che ne detiene la maggioranza. Negli anni, PG Esports è cresciuta fino a diventare tra le organizzazioni più influenti nel settore degli esports in Italia, affermandosi come organizzatrice di tornei ed eventi e come promotrice della cultura degli esports: la sua presenza nel gruppo ci consente di estendere il raggio d’azione verso i linguaggi nativi digitali e di dialogare con un pubblico globale e altamente ingaggiato".

Che ruolo gioca il Campus Fandango Club, la vostra sede operativa, nella capacità del gruppo di integrare creatività e produzione?

"Il Campus è uno spazio creativo e dinamico che ospita tutte le società controllate e partecipate del gruppo. È pensato per favorire la contaminazione tra talenti, la condivisione delle competenze e l’accelerazione dei progetti, e ogni processo, dallo sviluppo dell’idea alla produzione, avviene con team interni che lavorano in sinergia. Nel Campus, infatti, trovano spazio anche diverse società satellite specializzate in segmenti chiave della produzione, dallo staffing agli allestimenti, alla logistica, che consentono a Fandango Club di offrire un’intera infrastruttura progettuale e produttiva in grado di rispondere anche ai progetti più complessi".

Come funziona la governance di un gruppo così articolato?

"Abbiamo scelto una struttura snella ma altamente specializzata, capace di unire controllo finanziario, visione imprenditoriale e competenze operative. Le funzioni corporate sono centralizzate a supporto delle unità operative e guidano lo sviluppo del gruppo in termini di crescita organica e per linee esterne".

Dopo avere trasformato una crisi in leva evolutiva, qual è oggi la traiettoria che vi state dando come gruppo?

"Il debutto della holding, la chiusura del primo bilancio consolidato e il lancio di nuovi format segnano un punto di discontinuità importante. Oggi Fandango Club Spa è un gruppo strutturato, con marginalità in crescita e una visione industriale, capace di agire da interlocutore strategico per brand, istituzioni e partner. Il nuovo assetto ci consente di affrontare le prossime sfide con ambizione e concretezza".