Sostenibilità e competitività: le sfide di gomma e plastica

"ESSERE SOSTENIBILI è l’attuale priorità nel settore della gomma e della plastica". Lo chiarisce subito, Silvio Dorati (nella foto a destra), presidente del gruppo materie plastiche e gomma di Confindustria Bergamo. Proprio sull’innovazione sostenibile e sull’adozione di tecnologie produttive rispettose dell’ambiente sarà incentrato il suo intervento nell’ambito del nuovo appuntamento con "QN Distretti. Le sfide dei territori e i protagonisti delle filiere". Torna anche nel 2024, infatti, il ciclo di incontri promosso dalle testate del gruppo Monrif (Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!) con l’obiettivo di approfondire l’impatto socio-economico delle principali filiere regionali, indubbio punto di forza del tessuto produttivo italiano.

Domani, a partire dalle 17, all’Auditorium Confindustria di Bergamo (Kilometro rosso – Gate 5), in via Stezzano 87, QN incontra dunque i protagonisti della filiera bergamasca della gomma e della plastica. ‘L’innovazione della gomma e della plastica: percorrendo le vie della sostenibilità e della competitività globale’: questo il titolo dell’evento, che sarà, a sua volta, articolato in due parti. Nella prima, intitolata ‘Gli scenari, le strategie, le prospettive’, Armando Stella, vicedirettore del quotidiano Il Giorno, dialogherà con Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione europea alla Luiss School of Government. Nella seconda parte, dal titolo ‘Innovazione tecnologica, sostenibilità e sviluppo’, Sandro Neri, responsabile di QN Economia, modererà gli interventi di Silvio Dorati e Massimo Parzani, presidente dell’associazione Produttori guarnizioni del Sebino. "Le nostre aziende sono sempre più impegnate nello sviluppo di nuovi materiali – precisa Dorati - in risposta alla crescente domanda di applicazioni innovative, che devono essere sostenibili e attenersi alla rigorosa normativa, europea e nazionale, in materia di impatto ambientale. Questi materiali sono progettati per essere riciclati a conclusione del loro ciclo di vita, contribuendo, così, a ridurre l’impatto sul pianeta e offrendo ulteriori opportunità di mercato a livello globale. Un’evoluzione positiva, che avviene tuttavia in uno scenario macroeconomico e geopolitico assai complesso, sul quale si innestano le incertezze di mercato, i problemi legati alle restrizioni sull’uso di alcune materie plastiche, i costi energetici e le difficoltà logistiche. Il mix di fattori è tale da gravare notevolmente sull’operare delle nostre imprese".

Il settore gomma, nel distretto bergamasco, comprende 248 aziende e dà lavoro a 4.751 addetti. Nel 2022 l’export è stato pari a 680 milioni di euro (dati Istat). Le società di capitale sono 129, con un fatturato di 1,6 miliardi di euro e 488 milioni di valore aggiunto. Fra le province italiane, Bergamo si colloca al primo posto per l’export del settore gomma, al secondo posto in termini di imprese e addetti, al terzo posto per fatturato e valore aggiunto. Le principali specializzazioni sono: anelli e guarnizioni, filati e tessuti in gomma, prodotti tessili gommati, nastri e cinghie di trasmissione, rivestimenti. Quanto all’export, la Germania è il principale mercato di sbocco, seguita da Francia, Usa e Svizzera.