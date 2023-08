Sostenibilità

Importante l’impegno di Lucart sul fronte della salute e della sicurezza sul lavoro, da molti anni un obiettivo prioritario per il management. "Quello di Lucart è da sempre un impegno per l’ambiente, ma anche per le persone che sono in realtà il cuore pulsante dell’azienda – spiega l’ad Massimo Pasquini – Già il 64% dei nostri stabilimenti è in possesso della certificazione ISO 45001 e puntiamo al 100% entro il 2030, per garantire ai nostri collaboratori un sistema di gestione delle attività fondato sui massimi standard conosciuti".