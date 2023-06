Sostenibilità

Già da tempo Italo valuta tutte le emissioni derivanti dalle attività di cui detiene il controllo operativo (treni, uffici, staff corner, biglietterie e business lounge). È emerso che le emissioni dirette contribuiscono per meno dell’1% del totale. Le emissioni indirette, connesse alla produzione dell’energia elettrica necessaria per la movimentazione dei treni, per più del 60%. Le emissioni collegate a prodotti e servizi utilizzati dall’organizzazione (manutenzione e pulizia), infine, contribuiscono a più del 30% dell’impatto.