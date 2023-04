Sostenibilità

Il progetto GalileoLife nasce nel cuore del Salento e mette al centro il benessere della persona e delle comunità. Una storia che comincia nel 2003 con UniClub, il sistema di fidelizzazione della clientela ormai leader in Italia nel settore farmacia. Nel 2021, a pandemia non ancora domata, è stato lanciato il brand GalileoLife: la mission è affiancare le farmacie per contribuire al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone, offrendo al cliente servizi e prodotti innovativi in grado di far leva proprio sulla sua fiducia, trasformata in fedeltà.