Sostenibilità

"Firenze Città Futura | Macrotrends for the Next Generation" è il titolo dell’evento organizzato a Palazzo Vecchio da Qn Economia: un convegno e una tavola rotonda per discutere delle tendenze in atto nell’architettura, nelle nuove tecnologie, nella mobilità e logistica in direzione di un futuro più sostenibile. L’evento è organizzato in collaborazione con Baumschlager Eberle Architekten, Baumschlager Eberle Firenze SRL, Toyota Material Handling Italia, FermatSolutions e Studio Bellesi Giuntoli.