Sostenibilità

Dietmar Eberle, architetto austriaco, è alla guida dal 1985 dello studio Baumschlager Eberle, all’avanguardia a livello internazionale nel campo dell’ottimizzazione energetica. Tra i progetti più famosi ricordiamo l’aeroporto di Vienna, UNAIDS a Ginevra, i condomini MOMA a Pechino, 2226 a Lustenau, e l’ETH Science Lab a Zurigo. Lo studio ha portato a termine più di 500 progetti e si è trasformato negli anni in una rete di 15 uffici autonomi sparsi per il mondo, con 300 dipendenti, capaci di comprendere il contesto culturale in cui si va a costruire.