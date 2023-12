Sostenibili sì se anche digitali. Non c’è crescita senza la ricerca

NELLA CORSA VERSO un futuro improntato su una maggior attenzione all’ambiente e sul progresso tecnologico, Fabrizio Dughiero (foto a destra), professore di elettrotecnica alla scuola di Ingegneria dell’Università di Padova e direttore del Dipartimento di Ingegneria industriale, pone l’accento su un termine spesso abusato ma fondamentale: la sostenibilità. Proprio questo tema – che abbraccia ormai non solo l’ambiente inteso, semplicemente, come cambiamento climatico, ma anche l’economia e il sociale – è al centro della tavola rotonda ‘Governare la sostenibilità’, in programma oggi, moderata da Sandro Neri, responsabile di QN Economia. Al panel parteciperà anche il professor Dughiero, con un intervento intitolato ‘Cosa significa sostenibilità’. Il termine ‘sostenibilità’, al giorno d’oggi, è assciato a un significato ben più ampio rispetto al solo tema ecologico, che comprende criteri ambientali, sociali e di governance (i cosiddetti ‘criteri ‘Esg’, utilizzati come indicatori per la valutazione dell’operato di un’azienda ).

Lontano dall’essere un semplice strumento di business o un onere necessario, la sostenibilità, secondo Dughiero, dev’essere, ancora più di quanto accade attualmente, parte integrante dei programmi futuri in ogni settore produttivo. "La digitalizzazione e l’innovazione tecnologica sono i compagni inseparabili della sostenibilità – prosegue il professore -, specialmente nell’agroalimentare, settore in cui applicazioni intelligenti come sensori, droni, big data e i sistemi per il monitoraggio atmosferico e la gestione mirata delle risorse stanno rivoluzionando l’intera filiera. L’impatto di queste tecnologie si estende dalla robotica industriale all’Internet of things (IoT, letteralmente ‘internet delle cose’, ndr), che si è dimostrato cruciale per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. La sfida, pertanto, è duplice: da un lato, tagliare le emissioni inquinanti e, dall’altro, promuovere una maggiore sostenibilità, sia a livello ambientale che sociale. L’obiettivo, infatti, è garantire l’approvvigionamento di cibo a una popolazione mondiale in costante crescita".

In Italia, l’agognata rinascita dipende non solo dal perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, ma anche dalla ricerca. Dughiero suggerisce infatti una simbiosi tra ‘made in Italy’ e ‘made in science’ e sprona, così, le aziende italiane a collaborare strettamente con i ricercatori, le università e gli enti di ricerca per rimanere aggiornate sui rapidi cambiamenti in corso. Questo dialogo tra impresa e scienza potrebbe aggiudicare all’Italia una posizione di rilievo sul palcoscenico internazionale, superando vecchie diffidenze e pregiudizi, e dimostrando che le idee migliori nascono non dal colpo di genio di un istante, ma dalle connessioni. In conclusione, Dughiero invita a un rinnovato impegno verso un futuro sostenibile e digitalmente integrato, uno scenario nel quale scienza e impresa collaborano per tracciare il percorso verso un’innovazione consapevole e responsabile.