SolidWorld si allea con Vection:: "Accelerare sull’Ia"

GRAZIE AD UN ACCORDO di tre anni fra SolidWorld Group e Vection Technologies verranno integrate le tecnologie di intelligenza artificiale e di realtà estesa già messe a punto da Vection, con l’obiettivo di dare un impulso alla competitività delle aziende industriali italiane e innovare le piattaforme digitali utilizzate. L’accordo prevede l’integrazione e la distribuzione dell’intera piattaforma di soluzioni innovative di Vection da parte di SolidWorld in Italia al fine di migliorare processi chiave produttivi come progettazione, formazione tecnica, assistenza e manutenzione.

Le nuove tecnologie che verranno proposte a seguito di questo accordo trovano applicazione in numerosi settori strategici, tra cui quello della manifattura, attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi, grazie all’utilizzo di dati 3D e visualizzazioni interattive, migliorando la produttività e la formazione del personale, e anche nel settore della sanità, dove le tecnologie dotate di intelligenza artificiale e realtà estesa sono utilizzate per ottimizzare la formazione medica, attraverso simulazioni immersive e ricostruzioni 3D di immagini biomediche. L’innesto dell’IA di ultima generazione rappresenta anche uno strumento innovativo per la medicina rigenerativa di precisione in quanto integra algoritmi sofisticati che permettono di ottimizzare la creazione di modelli digitali 3D di tessuti umani o di organi da riprodurre, eliminando così tutte le imperfezioni nel processo di stampa biologica e assicurando la perfetta riproduzione a partire dalle cellule originarie del paziente.

"Integrando le innovative tecnologie AI e XR di Vection nella nostra offerta, possiamo supportare i nostri clienti nell’affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale. Insieme a Vection miriamo a creare un ecosistema digitale innovativo che supporti la crescita delle aziende italiane e migliori l’efficienza operativa dei nostri clienti. Siamo convinti che tale sinergia ci permetterà di dare un forte impulso al nostro business", dice Roberto Rizzo (nella foto in basso), presidente e amministratore delegato di SolidWorld Group. Alle sue parole fanno eco quelli di Gianmarco Biagi, Ceo di Vection Technologies: "Le nostre soluzioni all’avanguardia unite al know-how di SolidWorld, costituiscono una leva per accelerare la trasformazione digitale di questo settore. Questa integrazione rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader nell’innovazione tecnologica, permettendoci di rispondere in modo efficace alle esigenze di un mercato in continua evoluzione".

