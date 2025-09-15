Solectro guida al fotovoltaico:: "È il momento di investire"

ORMAI DA UNDICI ANNI è una delle aziende toscane all’avanguardia nel settore del fotovoltaico, sulla base di un’esperienza avviata sin dal 2008. È la Solectro Srl di Pistoia, che opera a livello regionale e nazionale grazie a un team di 20 dipendenti. Il fatturato previsto per il 2025 è di circa 5 milioni di euro, con un +40% rispetto al 2024, a confermare un trend da tempo in ascesa in linea con la generale sensibilità ai temi ambientali e al risparmio energetico. A raccontare passato e presente dell’azienda è l’architetto Caterina Meoni, che ne è direttrice generale.

Direttrice, qual è la vostra storia?

"Solectro nasce nel 2008 dal lavoro per lo sviluppo delle energie rinnovabili di Blue Power Engineering, a sua volta creata da me e da Enrico Dami, founder e ceo (con lei nella foto). Un’esperienza che è maturata in Italia e a livello internazionale in Paesi come Gambia, Cuba, Dubai, Mozambico, collaborando per la realizzazione e la messa in opera di grandi impianti fotovoltaici e progetti di riqualificazione energetica sia in ambito civile che industriale. Nel 2013, abbiamo contribuito allo sviluppo di una centrale fotovoltaica da 100 MWp in Africa, iniziando a muoverci in un contesto sempre più internazionale".

Qual è il vostro raggio di azione?

"Abbiamo sede a Pistoia, ma lavoriamo, appunto, a livello nazionale e internazionale. Abbiamo cantieri aperti un po’ in tutta Italia, con molti clienti ovviamente in Toscana, soprattutto nelle province di Pistoia, Arezzo e Siena, dove abbiamo realizzato alcuni dei nostri impianti di dimensioni maggiori. Proprio a Lucignano, stiamo costruendo uno dei primi impianti agrivoltaici, incentivati tramite bando, ma siamo attivi in questo momento anche a Taranto per la costruzione di un impianto all’interno di un vigneto".

Qual è il vostro ruolo nella realizzazione degli impianti fotovoltaici?

"Siamo sia realizzatori che sviluppatori del progetto e del processo. Seguiamo dunque tutto l’iter necessario, dall’analisi di fattibilità tecnica ed economica all’analisi legale, passando per l’iter autorizzativo degli impianti e delle opere di connessione, fino alla realizzazione, al collaudo e alla successiva gestione delle opere di media tensione. Questa nostra attività è possibile grazie a un team che conta figure con diverse competenze: ingegneri, architetti, esperti in energie rinnovabili, capisquadra edili, esperti nelle varie procedure burocratiche. Le nostre soluzioni sono progettate proprio per massimizzare l’efficienza e per assicurare la durata dell’impianto, che è anche garanzia di recupero dell’investimento iniziale".

A quale target di soggetti vi rivolgete?

"Il nostro cliente tipo è l’azienda, non il privato cittadino, pur avendo effettuato anche alcuni interventi sul residenziale. Nasciamo proprio per dedicarci alle aziende e con una visione del fotovoltaico come investimento finanziario. Al segmento privato è dedicata la società Hommie, nata a sua volta da Blue Power Engineering".

Quali riscontri avete da parte del mercato?

"C’è molto interesse da parte delle aziende e questo ci permette di avere molti contatti mensili. Spesso realizzare un impianto fotovoltaico richiede investimenti importati, ma la sensibilità sul tema ambientale è un aiuto importante, così come la prospettiva di recuperare nel tempo l’investimento. In questa fase esistono forti incentivi e le aziende sono molto motivate a procedere in questa direzione".

Quali sono i tempi per recuperare l’investimento?

"Si parla di un range che va dai 2 ai 6 anni in base alle singole situazioni. Qualora si intenda usare l’energia per l’autoconsumo i tempi si riducono ancora, intorno ai 2-4 anni".

Quali sono le agevolazioni previste quest’anno?

"Le aziende interessate a investire nel settore possono contare su molteplici opportunità: la prima è senza dubbio il fotovoltaico stesso, perché è un investimento che genera cassa. Il fotovoltaico funziona al contrario di molti investimenti: ogni mese che passa senza impianto è un mese di mancato guadagno. C’è una frase molto significativa che rende l’idea: ‘aspettare l’incentivo gli è costato più dell’impianto’. Gli incentivi comunque ci sono e si scelgono in base alla tipologia di azienda, al codice Ateco, alla localizzazione e anche in base al tipo di impianto: 40% a fono perduto Mimit che riguarda gli impianti in autoconsumo, fondo perduto per impianti in Cer (comunità energetica) nei comuni sotto i 50mila abitanti, incentivo fondo perduto con il conto termico 3.0. Un valore importante è anche il credito di imposta 5.0 che può arrivare fino a un 67% del valore dell’impianto, portando il rientro dell’investimento a un tempo inferiore ai 24 mesi. La Legge di bilancio 2025 ha inoltre rifinanziato la Nuova Sabatini. Poi ci sono gli incentivi, legati alle Cer e alle Ferx. Insomma l’importante è saper bene scegliere l’incentivo che supporta nel migliore dei modi l’investimento che ogni imprenditore si accinge ad affrontare e noi questo lavoro lo sappiamo fare molto bene".

Pensa che il settore possa continuare a crescere?

"C’è sicuramente una sensibilità crescente, accompagnata dal desiderio di essere più autonomi a livello energetico anche in risposta ai rating Esg. Chi ha un impianto fotovoltaico sull’azienda ha possibilità più alte di avere finanziamenti con tassi più vantaggiosi. È naturale che il settore continui a svilupparsi, perché in molti stanno oramai comprendendo che il fotovoltaico ha un significato importante a livello finanziario, economico e ambientale per la propria azienda. Inoltre, il fatto che abbia molti incentivi significa che è uno strumento strategico".