Smartphone per prenotare e pagare al tavolo. Per due milioni di clienti è già un’abitudine

LA RISTORAZIONE sta diventando sempre più digitale sia nella gestione sia nel rapporto con i clienti. E anche su questo fronte Roadhouse, con quasi 300 punti vendita, rappresenta un osservatorio privilegiato e un campo di azione e sperimentazione per capire come sta evolvendo tecnologicamente il settore. "Noi partiamo con l’obiettivo di creare un’esperienza per il cliente che sia la migliore possibile; un’esperienza unica e memorabile e in questo la tecnologia ci viene in aiuto – spiega Alfonso Iannotta (nella foto sopra), Responsabile Marketing Roadhouse –. Abbiamo provato a scomporre l’esperienza cliente in 4 fasi. Quella iniziale dove devo prenotare, quella in cui sono al ristorante e devo ordinare, quindi la fine quando devo pagare il conto e qualora il cliente abbia bisogno di supporto prima o dopo l’esperienza del supporto di un Customer Service".

Come sono i livelli di digitalizzazione di queste 4 fasi?

"La fase sulla quale abbiamo spinto di più sulla digitalizzazione e quella della prenotazione perché nessuno ha voglia o tempo di rimanere al telefono per prenotare, ma bastano pochi e semplici click per riuscire a prenotare in uno dei nostri locali. Dietro questa facilità del cliente nel prenotare c’è una piattaforma di prenotazione molto elaborata che sa quali tavoli sono occupati e quali sono liberi, ma riesce a calcolare anche quali tavoli verranno liberati a breve. Il cliente che va a prenotare riceverà un suggerimento direttamente dall’app grazie ad un algoritmo per scegliere l’orario più adatto e per sapere quando il tavolo sarà effettivamente libero. Si tratta di un sistema molto utile anche perché i Roadhouse sono capillari sul territorio quindi se io voglio cenare di sabato sera alle 20.30 e non è possibile nel locale scelto l’algoritmo me ne suggerisce uno vicino".

Sulla base dei dati potete anche fare previsioni di qualche genere?

"Noi abbiamo un programma fedeltà che ha più di 2 milioni di aderenti: clienti fedeli, profilati e molti di loro anche protagonisti delle nostre ricerche interne di mercato. Devo dire che i riscontri sono molto positivi: quando lanciamo queste ricerche di mercato l’adesione è molto alta, anzi il cliente capisce che è nel suo interesse dire quello che apprezza o quello che può essere migliorato".

La digitalizzazione dei servizi come viene recepita dai clienti?

"In Roadhouse gestiamo diverse generazioni di clienti dai più giovani ai meno giovani dove è ancora molto sentita la presenza del cameriere. Abbiamo fatto esperimenti di Self Ordering cioè di dare al cliente un QR Code dove poter ordinare digitalmente però fa ancora la differenza il cameriere che viene al tavolo e ti spiega il taglio di carne o la promozione del giorno. In ogni caso tramite il QR Code è possibile pagare l’intero conto o dividerlo tra i commensali. Invece se parliamo dell’altro format, Billy Tacos, che è un fast food Tex Mex e ha una clientela molto più giovane, abbiamo l’ordinazione da Kiosk digitale interattiva quasi giocosa, ed è la scelta preferita dai ragazzi. Grazie ai display posso vedere il menu e selezionare il mio ordine. E osservare l’ordinazione che si compone in tempo reale".

Achille Perego