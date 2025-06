Smartphone e nuove app per scoprire itinerari inediti

INNOVAZIONE digitale, servizi e turismo sono ormai un tutt’uno. In questo panorama di profondi cambiamenti TIM Enterprise, la Business Unit del Gruppo TIM dedicata a grandi aziende e Pubbliche Amministrazioni, si pone come abilitatore per l’adozione delle tecnologie digitali da parte delle amministrazioni locali, delle istituzioni culturali e degli enti turistici supportandole nella trasformazione digitale con un ecosistema di tecnologie all’avanguardia come Cloud, Intelligenza Artificiale, IoT, Extended Reality e connettività 5G. Susanna Jean, che in TIM Enterprise è Responsabile Offerta 5G Verticals & IoT, racconta come la tecnologia può supportare il settore del Turismo. "L’obiettivo è quello di sostenere, valorizzare e promuovere il processo di digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, tra i più ricchi al mondo, attraverso un ecosistema digitale capace di innovare i modelli di business, sviluppare nuove esperienze per gli utenti all’interno di spazi reali e virtuali per veicolare una nuova proposta culturale in diversi ambiti.

Ad esempio, attraverso la Extended Reality è possibile visitare luoghi lontani o altrimenti non accessibili oppure ancora arricchire l’esperienza in loco rendendola più completa e coinvolgente. Abbiamo già implementato numerosi progetti pionieristici nel turismo esperienziale, utilizzando realtà aumentata, realtà virtuale ed esperienze immersive multi-view a 360° per valorizzare il patrimonio culturale e il Made in Italy". Non mancano gli esempi tra i tanti casi d’uso messi in opera da TIM Enterprise. Fra questi VisitAR Bologna, un’app gratuita che accompagna turisti e cittadini in itinerari di visita nella storia e cultura di Bologna, arricchita da contenuti di realtà aumentata con itinerari per oltre 100 punti di interesse geolocalizzati, valorizzati da testi, audio, video, animazioni e arricchiti da un’esperienza di gamification, per rendere la visita più coinvolgente. TIM Enterprise, sempre grazie alla rete 5G e alla propria piattaforma di eXtended Reality, ha realizzato esperienze di fruizione presso diversi musei e attrazioni turistiche. Grazie alle nuove soluzioni digitali di Virtual Reality di TIM Enterprise e al 5G ai visitatori del Museo Ducati viene offerta a 360° una visione POV (Point of View) del Box del Team ufficiale Ducati in MotoGP, con qualità video fino a 8K, oppure in una ‘stanza delle meraviglie’ virtuale la storia dell’iconica Ducati 916, attraverso una collezione interattiva di rare immagini e documenti storici.

Tim Enterprise supporta anche istituzioni e pubbliche amministrazioni nel monitoraggio e nella gestione dei flussi turistici: "Abbiamo realizzato la piattaforma di intelligenza urbana ‘TIM Urban Genius’ che raccoglie, elabora e correla i dati delle città e dei territori, generando consapevolezza e conoscenza per supportare i processi decisionali delle amministrazioni. Per esempio, nel progetto Destinazione Assisi, grazie a un algoritmo che sfrutta dati aggregati e anonimi raccolti attraverso la rete mobile TIM, è stato realizzato un sistema di analisi dei flussi turistici. Il Comune di Assisi ha così a disposizione dati che gli consentono di ottimizzare servizi e promozione". Lo stesso è stato fatto ad esempio anche a Brescia e in altre città.