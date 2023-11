Smart Bank alza i tassi sui conti

INTERESSI fino all’8% lordo all’anno. È l’ultima offerta che arriva da Smart Bank, banca d’investimento digitale guidata da Antonio De Negri che fa parte del gruppo Cirdan. Dopo l’aumento del costo del denaro avvenuto negli ultimi 12 mesi, i risparmiatori italiani stanno guardando con sempre maggiore interesse ai conti di deposito, i cui rendimenti sono molto meno avari rispetto agli anni scorsi. Ecco allora che Smart Bank ha deciso di puntare su un suo Conto Deposito che ha due tratti distintivi principali. Innanzitutto va ricordato che si tratta di un prodotto vincolato a 5 anni, indicato per chi è disponibile a tenere ferme le giacenze per un po’ di tempo.

In secondo luogo, bisogna tener presente che il rendimento massimo dell’8% lordo viene riconosciuto soltanto nel quinto anno di giacenza con la formula step up. I rendimenti crescono cioè nel tempo e partono dal 4,5% lordo (3,3% netto) nel primo anno, per salire al 5% nel secondo anno (3,7% netto), al 6% nel terzo anno (4,44% netto), al 7% nel quarto anno (5,18% netto) e all’8% lordo nel quinto anno (5,92% al netto del prelievo fiscale). Tirando le somme, chi tiene in giacenza i propri soldi per 5 anni ottiene un interesse medio del 6,1% lordo annuo (4,5% netto). Un’altra peculiarità dell’offerta di Smart Bank da tenere in considerazione è che la banca dispone di un’opzione callable. Ciò significa che, nel giorno di pagamento degli interessi, l’istituto si riserva il diritto di ripagare anche il capitale per intero. Il deposito può quindi rimanere attivo per 5 anni, ma anche per un periodo di tempo inferiore. Al cliente, in ogni caso, vengono riconosciuti gli interessi per intero fino alla data dell’eventuale rimborso anticipato. Il nuovo conto deposito è vincolato ma offre la possibilità di chiedere un anticipo di liquidità sotto forma di prestito.

Il cliente può cioè ricevere un finanziamento per un ammontare pari fino al 70% dell’importo investito, a fronte di un interesse passivo variabile di due punti percentuali sopra il tasso Euribor a 3 mesi (alla data del 2909 è stato fissato a 3,952% e si aggiornerà il 3112). Il conto deposito di Smart Bank può essere sottoscritto in una determinata finestra temporale. È previsto un periodo di raccolta fino al 28 novembre prossimo con unica data di emissione il 30 novembre, giorno in cui ogni anno verranno pagati gli interessi.

Andrea Telara