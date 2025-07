Slowear: un’unica identità: "È un passaggio epocale"

L’INIZIO del 2025 è coinciso, per la maison veneziana Slowear, con l’avvio di un nuovo corso che gli esperti di settore hanno definito "un passaggio epocale di una storia lunga più di settant’anni". Già, perché, a gennaio, i 4 brand detenuti dall’azienda - Incotex, Zanone, Montedoro e Glanshirt – si sono riuniti sotto un’unica identità, che porta, appunto, il nome di Slowear. Attenzione, però: il ‘rebranding’ (termine inglese che indica il processo con cui un’azienda riprogetta la propria immagine) non si riduce al solo cambiamento del nome, ma si associa a una più ampia operazione strategica di riposizionamento, pensata con l’obiettivo di presidiare la fascia intermedia del mercato. A illustrarne i dettagli è l’amministratore delegato del gruppo, Piero Braga: "È stato un percorso naturale – commenta - da casa di specialisti (i marchi Incotex, Montedoro, Zanone e Glanshirt sono attivi, rispettivamente, nei segmenti dei pantaloni, capispalla, maglieria e camiceria, ndr) a unico brand. Il progetto è nato quando sono arrivato, alla fine del 2023: abbiamo smesso di ragionare con la verticalità precedente, per creare la collezione come un ‘total look’. Con questa scelta, intendiamo accompagnare l’evoluzione del gruppo verso un modello più contemporaneo e competitivo nel panorama globale". Nel mirino ci sono, infatti, i mercati esteri, in primis gli Stati Uniti, dove il gruppo ha appena completato il restyling di una filiale. Regno Unito, Corea e Giappone giocano anch’essi un ruolo importante, assieme all’Italia, nella realizzazione del fatturato del gruppo veneto (l’ultimo reso noto, relativo al 2023, è stato archiviato a 48 milioni di euro, con crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente). La filosofia Slowear si esprime appieno nella collezione primavera-estate 2026, presentata, a fine giugno, alla Milano fashion week Uomo.

Denominata ‘La vacanza’, è un omaggio alla bellezza del tempo lento, al piacere della compagnia, alle passioni coltivate nella quotidianità. Se la linea Teknosartorial, fiore all’occhiello dell’azienda, spinge ancora più in là il connubio tra estetica e performance – i tessuti tecnici, tipici dell’abbigliamento sportivo, si arricchiscono di dettagli raffinati -, tra le novità di stagione si inseriscono anche due linee inedite, Slowear sport club, che rilegge in chiave attuale l’eleganza vintage dei club sportivi, e Slowear black & white, una sfida cromatica fuori dagli schemi abituali del brand. Oltre alla collezione, è l’idea stessa di ‘impegno al buon vivere’ a essere rilanciata come elemento centrale del progetto. "Vogliamo raccontare una vita condivisa, non solo vestire l’uomo e accompagnarlo nella sua giornata. Vogliamo condividerne le passioni, come lo sport, il vino e l’arte - spiega il ceo Braga -. Realizziamo capi pensati per chi, come noi, crede e celebra ogni giorno la gioia di vivere". "Siamo l’opposto del ‘fast fashion’" è uno dei claim che campeggiano sul sito web dell’azienda. In effetti, le collezioni Slowear rappresentano, da sempre, una ‘moda fuori dalla moda’, un’idea di abbigliamento fatto per essere apprezzato a lungo, in grado di trascendere le stagioni, senza farsi dominare dalle tendenze del momento. "Siamo l’antitesi di ciò che il sistema moda offre oggi – ribadisce l’ad - facciamo della durabilità e di un approccio responsabile e rigenerativo la firma di Slowear".