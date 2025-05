Sistemi di freddo. L’industria italiana si apre a nuovi mercati

FRIGO TECNICA INTERNAZIONALE è stata fondata nel 1981 e, nel corso degli anni, ha conquistato un ruolo di riferimento nel sistema industriale italiano. La ditta è nata dalla competenza sviluppata fin dal 1974 nei sistemi di refrigerazione a bordo delle navi per la pesca oceanica, che al tempo abbondavano nel porto di San Benedetto del Tronto. All’inizio degli anni ’80 i Soci decisero di dedicarsi anche agli impianti di terra, scelta questa che si è rivelata in seguito vincente in considerazione del progressivo declino della pesca oceanica nel porto locale. Negli anni 2000 Frigo Tecnica Internazionale, ormai leader sul territorio Italiano, ha allargato il proprio mercato di riferimento verso i Paesi Esteri con particolare riguardo al Medio Oriente, al Sud America ed al Nord Africa.

In aggiunta al settore agroalimentare, Frigo Tecnica Internazionale ha una divisione interna specializzata nello sviluppo e realizzazione di progetti nei settori farmaceutico, navale, Oil&Gas, petrolchimico. La spiccata dimensione internazionale dell’azienda è dimostrata anche dal recente contratto da 50 milioni di dollari sottoscritto con il colosso Aquat Food Industries, per la realizzazione di uno dei più grandi impianti di refrigerazione industriale al mondo. L’impianto, destinato all’Arabia Saudita, si svilupperà su 91.000 metri quadrati per un volume complessivo di 530.000 metri cubi, ospitando 40 compressori con una potenza frigorifera totale di quasi 25.000 kW. Si tratta di un’opera ingegneristica di proporzioni straordinarie, progettata per garantire massima affidabilità e sostenibilità anche in ambienti climaticamente estremi. La conclusione dell’intesa è stata accolta con grande soddisfazione da Paolo Lucci (nella foto), ceo di Frigo Tecnica Internazionale. "Ogni impianto che lascia i nostri stabilimenti – spiega – porta con sé due elementi preziosi: il talento e l’innovazione ingegneristica italiana, insieme al calore autentico della nostra terra. Siamo orgogliosi di portare l’Italia nel mondo, ma questo progetto internazionale non è un punto di arrivo: è la conferma di un impegno quotidiano che nasce, cresce e si consolida proprio qui, nel Piceno".

La progettazione dell’impianto saudita è già in fase avanzata, con la produzione pronta a partire entro le prossime settimane. L’intervento sarà gestito secondo un cronoprogramma rigoroso, con consegna prevista entro 24 mesi. Fondata nel 1981 a Grottammare, Frigo Tecnica Internazionale è oggi un punto di riferimento nel panorama della refrigerazione industriale. Nata dall’esperienza nei sistemi di refrigerazione navale sviluppati nel porto di San Benedetto del Tronto, l’azienda ha saputo evolversi e diversificare la propria offerta, operando oggi in settori strategici come la logistica refrigerata, l’industria alimentare, il comparto farmaceutico, petrolchimico e navale. L’azienda oggi si distingue anche per l’adozione di tecnologie all’avanguardia che garantiscono un significativo risparmio energetico.

Grazie a studi condotti in collaborazione con università e professionisti esterni, Frigo Tecnica Internazionale è in grado di progettare e produrre unità ad altissima efficienza, assicurando un risparmio energetico pari al 30%, certificato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Dalla fine del 2021, Frigo Tecnica Internazionale ha trovato un alleato strategico nel Gruppo Arneg Spa di Padova, leader mondiale nella progettazione, produzione e installazione di attrezzature complete per il settore del retail. L’ingresso nel Gruppo ha rappresentato una svolta fondamentale: nuove risorse, visione internazionale e sinergie di eccellenza, senza alterare l’identità dell’azienda. Grazie ad Arneg, Frigo Tecnica Internazionale ha rafforzato ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano, diventando un punto di riferimento per la grande distribuzione, l’industria della trasformazione alimentare e la logistica refrigerata, settori che oggi più che mai richiedono partner affidabili, innovativi e flessibili. Ogni soluzione nasce e prende forma in Italia, dove un team di 70 professionisti altamente qualificati progetta e realizza internamente gruppi di raffreddamento e sistemi integrati, trattando ogni componente come un’opera d’arte. Per supportare il piano di crescita, Frigo Tecnica Internazionale ha avviato un piano di assunzioni che porterà l’organico dagli attuali 70 a 100 collaboratori entro il 2027, rafforzando la propria presenza industriale e generando nuove opportunità professionali nel territorio.

Con un fatturato che nel 2024 si attesta intorno ai 25 milioni di euro e l’obiettivo di raggiungere i 35 milioni nei prossimi due anni, Frigo Tecnica Internazionale insieme al Gruppo Arneg continua a investire in tecnologia, capitale umano e relazioni di valore. Perché, mentre il settore degli impianti affronta nuove sfide internazionali, è qui, nel cuore dell’Italia, che continua a battere il motore del freddo industriale d’eccellenza. Arneg Spa è la casa madre di un gruppo multinazionale presente in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. Tramite i marchi Arneg, Oscartielle, Intrac, Incold e Frigo Tecnica Internazionale, le sue 21 sedi produttive e 20 uffici internazionali, il Gruppo Arneg è leader mondiale nel settore della refrigerazione commerciale. Tale posizione è nata dalla valorizzazione delle sinergie tra le varie aziende e da un patrimonio di conoscenze e idee condiviso in tutto il gruppo tramite la vasta rete produttiva e distributiva presente in ogni continente. Una sinergia data dalla capacità di Arneg di entrare in profonda sintonia con la cultura di ogni territorio dove esprime il suo stile, la sua forza innovativa e la sua italianità, creando filiali e unità produttive che operano direttamente in loco grazie all’indispensabile contributo di personale del posto.