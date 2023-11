Sira punta sulla mobilità. Produrrà minibus elettrici

LA MOTOR VALLEY amplia i suoi confini. Fino a Rastignano, alle porte di Bologna, con un nuovo marchio sinonimo di innovazione tecnologica e mobilità sostenibile. L’iniziativa è di Sira Industrie, gruppo fondato nel 1958 e attivo in settori legati all’utilizzo dell’alluminio, che ha avviato una collaborazione con lo Studio Bonetto per la realizzazione di minibus elettrici. I mezzi saranno prodotti a partire da marzo 2024 negli stabilimenti di Rastignano dalla Sitcar - Mobility Vehicles, neonata società del gruppo emiliano, operativa nel campo della mobilità. Lo studio di design milanese ha creato una linea che caratterizzerà una gamma intera di prodotti fino a 8 metri e con peso inferiore alle 8 tonnellate, destinati a ogni segmento di mercato: urbano, interurbano, turistico e scuolabus. Successivamente Sitcar - Mobility Vehicles completerà il proprio disegno strategico, cimentandosi anche nel segmento degli autobus oltre gli 8 metri e 8 tonnellate, per i quali si stanno già sviluppando i primi concept progettuali e che ne faranno l’unico costruttore del settore con una gamma completa di mezzi, dal minibus fino agli autobus urbani di 18 metri. I modelli dell’azienda bolognese saranno dotati di propulsione esclusivamente elettrica, realizzando così già all’esordio la completa transizione alle più attuali forme di mobilità, trampolino per un futuro sempre più orientato alla completa neutralità carbonica dei veicoli.

Nella sede di Sira Industrie a Rastignano Marco Bonetto – designer, imprenditore, professore e figlio di Rodolfo, tra i maestri italiani del design del Novecento – ha illustrato al presidente Valerio Gruppioni il nuovo marchio e il design dei primi modelli di minibus che verranno prodotti nel Bolognese. Bonetto ha saputo creare una linea che caratterizzerà con lo stesso family feeling l’intera gamma di prodotti, identificabili dalle linee eleganti e di tendenza, inedite nel panorama attuale della produzione di bus. "Sitcar - Mobility Vehicles si propone un primo ambizioso obiettivo nel ridisegnare gli equilibri del segmento di mercato dei minibus, storicamente appannaggio di carrozzieri e assemblatori, con un approccio spiccatamente industriale, mutuato dall’esperienza maturata nel settore automotive automobilistico" ha commentato Gruppioni.

Acquisita nello scorso luglio dal gruppo Sira Industrie, Sitcar è una storica azienda della Motor Valley, fondata nel 1978 a Formigine, nel Modenese. Leader nella produzione di minibus, scuolabus e veicoli speciali, ha fornito veicoli per ogni esigenza di mobilità in tutto il territorio nazionale dove, ancora oggi, detiene un parco circolante di oltre duemila automezzi. Il piano industriale di rilancio di Sitcar prevede il trasferimento della produzione nella sede centrale del gruppo Sira Industrie, a Rastignano, con una gamma di prodotti completamente rinnovata e orientata alle nuove trazioni green. La newco Sitcar - Mobility Vehicles impiegherà a regime 60 addetti, con una previsione di fatturato di 80 milioni di euro, oltre all’indotto. I programmi di medio periodo prevedono l’espansione del marchio e dei prodotti anche sui mercati esteri, sia europei sia extra europei.

Intanto Sira Industrie continua a crescere: i dati consolidati del terzo trimestre 2023 hanno fatto registrare ricavi per oltre 115 milioni, in crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre il margine operativo lordo ha sfiorato i 12 milioni. Il gruppo, inoltre, conferma l’obiettivo di crescita per il 2023 e stima di superare i 160 milioni di ricavi.