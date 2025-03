Simar Group: arriva il divano intelligente guidato dall’IA

LA SIMAR GROUP che ha sede nelle dolci colline marchigiane è la tipica "multinazionale tascabile" ovvero un’azienda che fa del Made in Italy il proprio tratto distintivo che si trasforma in un importante fattore competitivo soprattutto nei mercati esteri. Da tre generazioni la famiglia Valle con passione, tenacia e spirito imprenditoriale realizza arredi su misura, di estrema qualità, da destinarsi sia alle abitazioni e strutture ricettive, che agli uffici ed ai locali commerciali. Il presidente dell’azienda Marco Valle (nella foto in basso) racconta a Qn Economia la storia dell’azienda.

Presidente, come è nata la Simar Group? "La storia della mia famiglia si fonda su radici lontane risalenti a tre generazioni fa, quando fu creata la prima azienda basata sulla realizzazione di arredi su misura di estrema qualità. Negli anni grazie alla continua ricerca di materiali pregiati, alla professionalità offerta e ad un accurato servizio tecnico e di assistenza sono stati garantiti alla nostra clientela i massimi risultati nella creazione di soluzioni personalizzate di alto livello. A metà degli anni ‘60 l’azienda si trasferisce a Monte Urano in provincia di Fermo , nota al mondo come polo industriale ed artigianale per l’alto livello di prodotti made in Italy. All’inizio degli anni ‘90 avveniva il terzo passaggio generazionale da mio padre a me e l’azienda mutava la propria denominazione sociale in Simar Arredamenti Srl, la cui compagine sociale risultava composta da me e da Simone Paniccià, storico collaboratore".

L’azienda si è sviluppata anche all’estero? "Dopo circa un lustro, in seguito ai successi conseguiti sul mercato nazionale, abbiamo avviato importanti contatti commerciali finalizzati all’espansione verso nuovi mercati esteri, con un peculiare “focus“ sul Regno Unito e in particolare sul territorio londinese, dove son presenti delle sedi. In parallelo allo sviluppo commerciale abbiamo avviato un’intensa attività di ricerca e sviluppo che porta la Simar Arredamenti Srl all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia che unitamente all’ ottimale conoscenza dei prodotti e delle tecniche operative, consentono all’azienda il conseguimento di risultati di assoluta eccellenza nella realizzazione di arredi originali e unici. Tale livello di sviluppo industriale, congiuntamente alla precisione nelle lavorazioni ed alla massima puntualità nella consegna, hanno creato le migliori condizioni di successo per avviare un’ ulteriore espansione su altri mercati esteri quali: Hong Kong, Vietnam, Singapore, Indonesia ed Etiopia. Cosi la nostra azienda, grazie alla tenacia, professionalità e visione dei mercati a livello globale è divenuta oggi la Simar Group con costanti successi a livello nazionale ed internazionale".

Quanto è importante per voi la ricerca e l’innovazione? "L’innovazione e la ricerca sono fondamentali perché possono portare alle aziende un consolidamento di una posizione sul mercato, una differenziazione rispetto ai concorrenti e un aumento della crescita economica. L’innovazione può aprire nuovi mercati, creare nuovi prodotti o servizi, ma soprattutto può generare occupazione e migliorare la qualità della vita delle persone. Attraverso la ricerca e l’innovazione è possibile creare nuovi prodotti e progetti a sostegno del benessere sociale ed individuale".

Ci può spiegare le caratteristiche del nuovo prodotto? "Il nostro nuovo prodotto è un divano intelligente dal nome Smart che permette tramite l’intelligenza artificiale e la presenza di vari sensori di misurare e analizzare alcuni parametri vitali dell’utente, quali: pressione sanguigna, battiti cardiaci, livello di stress, rilevazione della temperatura corporea e misurazione del livello di ossigenazione del sangue. Inoltre permette anche di fare delle analisi sulla qualità dell’aria dell’ambiente circostante, di purificare l’aria e di rilevare la presenza di fumo. In caso di parametri vitali alterati il divano allerterà i soccorsi, invierà i dati al medico o allerterà i familiari di riferimento. L’utente può interagire con il nostro divano grazie alla presenza di un’assistente virtuale e può avere accesso ai suoi dati precedentemente registrati attraverso un’app installabile in un dispositivo mobile. Il divano ha un design modulabile: può essere ad 1, 2 o 3 posti ed è realizzato con tessuti ecosostenibili".

Quali sono i vostri mercati di riferimento anche all’estero? "Come già ho detto, la nostra azienda si è integrata in importanti mercati internazionali, come il Regno Unito, Hong Kong, Vietnam, Indonesia e anche l’Etiopia dove l’oggetto dello sviluppo è la creazione, la produzione e la distribuzione di farine ricavate da un cereale etiope, il Teff, da cui è nata una nuova linea di crackers a base di questo cereale “I Teffini“. Questo progetto sta andando avanti con l’altra mia azienda "Italian Luxury Taste" Lo sviluppo dell’azienda si coniuga anche con i temi della sostenibilità (Gran Gala dello Sport)? Adottare politiche sostenibili, oggi, dovrebbe essere una prerogativa di ogni impresa. Come imprenditore voglio migliorare il rapporto con il territorio e la comunità di appartenenza. Infatti, proprio nell’ambito della sostenibilità sociale è nata la mia idea di organizzare il primo Gran Galà dello Sport Simar Group, che si è svolto il 24 febbraio scorso a Civitanova Marche, dove ho voluto coinvolgere personaggi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale, che grazie ai loro racconti hanno catturato l’attenzione di giovani e non solo. Lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione sociale. Insegna le basi del lavoro di squadra e la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane per avere una maggiore conoscenza di sé e dell’altro".