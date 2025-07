Siderpucci compie 100 anni e festeggia con il territorio

NON SONO molte le aziende in Umbria che hanno raggiunto a gonfie vele il secolo di attività e, con esso, decenni e decenni di legami profondi con il territorio in cui operano. Siderpucci di Umbertide – piccolo centro altotiberino di poco più di 16 mila abitanti - è una di queste. Un risultato importante, che coniuga insieme gli obiettivi raggiunti nel passato, continuando allo stesso tempo ad aprire le strade del futuro. Nota nella regione (e non solo) per essere un punto di riferimento nel settore dei prodotti siderurgici, materiali per l’edilizia e l’arredo, l’azienda ha voluto festeggiare alla presenza delle istituzioni locali i primi 100 anni di lavoro vissuti tra passione, tradizione e visione imprenditoriale. Una vera e propria kermesse con musica dal vivo, intrattenimento e soprattutto tantissima partecipazione da parte di amici, parenti, dipendenti, fornitori, clienti, concittadini. Il notevole traguardo ha una radice profonda: la solidità famigliare dei Pucci che da tre generazioni è titolare dell’attività.

L’azienda fu fondata infatti nel 1925 da Quintilio Pucci, con il nome "Ferro Tubi Carboni Edilizia", prima impresa locale a fornire materiali da costruzione e per la siderurgia. Nel 1972 fu Enzo Pucci, figlio di Quintilio, a dare vita alla "Siderpucci" vera e propria, assieme alla moglie Maria Carla Bartolucci, che con grande grinta e perseveranza, insieme al consorte, assunse le vesti di traghettatrice, consolidandone la presenza sul mercato locale. Nel 1984 un altro passaggio fondamentale nell’evoluzione dell’impresa, con la creazione di "Siderpucci Srl", con un nuovo insediamento produttivo di 15 mila metri quadrati. Da allora sotto la guida di Giorgio, Carlo e della compianta ed indimenticabile sorella Maria Antonietta, che hanno mantenuto saldi i valori trasmessi loro dai fondatori, la crescita è stata continua: nel 2005 arriva la realizzazione di un opificio in acciaio di 2.000 metri quadrati coperti dedicato al settore edile; nel 2015 ecco l’introduzione del sistema tintometrico Weber Saint-Gobain, per pitture e finiture personalizzate; nel 2018 viene attivato un servizio di noleggio attrezzature edili per rispondere alle esigenze di cantieri e imprese del territorio. Oggi l’azienda dà lavoro a 18 persone; nel 2023 ha fatturato – dato messo nero su bianco dall’ufficio camerale – 5.776.819 di euro.

Enorme la sua offerta, dai prodotti siderurgici (laminati mercantili, travi, lamiere, tubolari reti elettrosaldate e ferro per il cemento armato), ai materiali edili (leganti, inerti, laterizi, isolanti, sistemi a secco ecc.); dal noleggio di attrezzature come ponteggi, betoniere, carotatrici ed altri macchinari a prodotti antinfortunistica, finiture, ferramenta, passando per materiale per pavimenti e rivestimenti, arredi per il bagno, porte, infissi e pure le stufe. Insomma una vera e propria macchina da guerra, con la differenza di non essere fatta per distruggere ma per costruire. Alla festa dedicata al centenario, a sottolineare lo storico legame tra la famiglia Pucci e la città, erano presenti il sindaco di Umbertide Luca Carizia e la vice Annalisa Mierla, che hanno consegnato loro una targa commemorativa che recita: "Alla storica ditta Siderpucci testimone di un secolo di storia della nostra città, per aver contribuito allo sviluppo del territorio con i migliori auguri e le congratulazioni di tutta l’Amministrazione Comunale di Umbertide".

"Siderpucci – ha commentato il primo cittadino – è molto più di un’azienda: è una colonna della nostra comunità, un esempio di tenacia, innovazione e legame col territorio. Festeggiare i suoi 100 anni significa celebrare l’identità stessa di Umbertide, fatta di lavoro, famiglia e visione condivisa". La vicesindaco Annalisa Mierla gli ha fatto eco: "È motivo di grande orgoglio rendere omaggio a una realtà che ha accompagnato la crescita della nostra città. La famiglia Pucci ha saputo portare avanti un’eredità preziosa, investendo nel futuro senza mai dimenticare i valori fondanti del proprio percorso". Parole condivise da tanti a cui un emozionato Giorgio Pucci ha risposto: "Vedere così tante persone partecipare a alla festa ci riempie di orgoglio. È il segno tangibile del legame profondo che esiste tra Siderpucci e Umbertide. Grazie a tutti: dipendenti, fornitori, clienti, amici e istituzioni. È un onore per noi proseguire questo percorso insieme".

Ad oggi le aziende umbre che hanno raggiunto i cento anni di attività nei vari settori con continuità di laboro nello stesso ambito merceologico e regolarmente registrate sono 44, 11 nel Perugino e 23 del Ternano. Tra quelle che hanno attraversato generazioni, mutamenti storici, economici, sociali e rivoluzioni tecnologiche compaiono sono tutti i settori e i prodotti: c’è l’acciaio di Terni, fin dal 1884, le calzature di qualità realizzate ad Ellera dal 1907, un forno che fa pane e dolci dal 1851, una la farmacia di Gualdo Tadino. E poi una azienda che produce materassi e quella che produce cotto fatto a mano a Castel Viscardo dal lontano 1685 . La più antica di tutte documentata fin dal 1301 è l’Azienda Agricola Conti Possenti, che produce a Terni olio extra vergine di oliva. Tra queste illustri centenarie ancora giovani, da quest’anno, c’è anche Siderpucci.