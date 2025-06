"Siamo al fianco delle imprese nel loro sviluppo"

SEGUIRE con professionalità e competenza il mondo agricolo sostenendo progetti costruiti su misura insieme agli imprenditori: Bper guarda con sempre maggiore attenzione al settore e la partecipazione in qualità di main sponsor ad Agrofutura ne è la dimostrazione tangibile. "Vogliamo essere al fianco degli imprenditori agricoli – spiega Simone Maci, Direttore Regionale Lazio, Toscana e Umbria – e progettare insieme a loro strategie di sviluppo".

Dottor Maci, che significato ha la vostra partecipazione ad Agrofutura? "Si tratta di un’importante opportunità per far conoscere il nostro servizio di Agri Banking e sviluppare un significativo network con le aziende e le istituzioni. Per noi, che siamo uno dei principali istituti nazionali, il mondo agricolo è un settore strategico e lo presidiamo con prodotti ad hoc e una consulenza specialistica e approfondita".

Che ruolo ha la Toscana per la vostra banca relativamente al settore agricolo? "In Toscana serviamo circa 20.000 imprese, delle quali 1.400 nel settore agricolo, che vale circa il 5% del Pil regionale. In questo comparto nel 2024 abbiamo erogato 55 milioni di euro e nei primi 4 mesi del 2025 abbiamo già superato i 20 milioni, con un trend in progressivo aumento. Vogliamo sempre di più essere un interlocutore qualificato, non solo un finanziatore, ma un partner dell’impresa, e per questo ci serviamo di una squadra di consulenti specializzati, che affiancano le nostre 66 filiali e i 3 centri corporate collocati a Firenze, Lucca e Arezzo che coprono tutto il territorio regionale".

La Banca segue aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni. Quali sono le peculiarità del mondo agricolo? "Il mondo agricolo ha esigenze specifiche e particolari ma è altrettanto soggetto a importanti trasformazioni e potenzialità. Si tratta infatti di un comparto molto attento all’innovazione e all’utilizzo delle nuove tecnologie. Particolarmente legati a questo settore sono i temi legati alla sostenibilità, connessi alla necessità della tutela ambientale anche alla luce degli evidenti cambiamenti climatici".

Con quali modalità seguite le aziende agricole? "Il nostro team di specialisti esperti fornisce e supporta, attraverso una consulenza personalizzata e strumenti ad hoc, lo sviluppo dell’impresa. Affianca le realtà del settore nel cogliere tempestivamente le opportunità presenti sul mercato e più adatte alla singola realtà, come ad esempio i piani di sviluppo regionale, le iniziative del Pnrr, la partecipazione a vari bandi di settore, ma la galassia delle possibilità è davvero ampia, supportata anche da strumenti innovativi in tutte le fasi della filiera".

Come valutate il merito creditizio dell’impresa agricola? "Per tipologia e fattispecie delle imprese agricole rappresentano una fattispecie particolare e altrettanto unica la cui valutazione non può limitarsi ad una mera lettura contabile dei dati ma impone un’analisi specifica che sappia valorizzare al meglio il potenziale della singola realtà in ottica prospettica in base al prodotto e al mercato specifico d’appartenenza".

Allora, che cosa occorre rilevare? "La competitività, il posizionamento nella filiera, il valore del prodotto e del mercato sono gli elementi base che vorremmo condividere con tutti i nostri clienti del settore. Naturalmente, per valutare tutto questo non basta una figura di consulenza generica ma occorre un esperto della materia, in grado di costruire il progetto di crescita insieme all’imprenditore. Per questo la nostra squadra di professionisti Agri Banking è composta da specialisti del settore in grado di valutare l’azienda e accompagnarla in un processo di sviluppo sostenibile".

Un buon progetto vale più di tanti numeri? "Ci piace poter condividere il progetto con l’imprenditore sin dalla sua origine. La conoscenza reciproca, l’interscambio tra banca e azienda aiutano a costruire rapporti solidi e duraturi, e in questo modo l’imprenditore sa di poter contare sul sostegno di un istituto attento ai suoi bisogni".