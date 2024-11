Si riuniranno esperti e player del settore

IL CONVEGNO, dal titolo ’Eccellenza agroalimentare a Milano: sviluppo e innovazione nel mercato alimentare di Foody’, si pone l’obiettivo di esplorare le dinamiche e le opportunità di sviluppo del settore agroalimentare all’interno di Foody, il Mercato Alimentare di Milano gestito da Sogemi, uno dei principali hub per la distribuzione e promozione del cibo di qualità in Italia. Attraverso la partecipazione di esperti del settore, agricoltori, imprenditori, istituzioni e associazioni, si discuterà delle nuove tendenze, delle sfide e delle innovazioni che stanno trasformando il mondo agroalimentare. Il focus sarà sulle tecnologie emergenti, sui modelli di sostenibilità, sulle pratiche di filiera corta e sulla promozione dei prodotti locali. L’evento in programma venerdì 22 novembre rappresenta un’opportunità per promuovere Milano come centro di eccellenza nel comparto agroalimentare, favorendo lo sviluppo economico della città e la crescita sostenibile dell’intero sistema agroalimentare.

Armando Stella, vicedirettore de Il Giorno, aprirà i lavori alle 11 e introdurrà Cesare Ferrero, presidente di Sogemi, e Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano con delega alla Food Policy. Seguirà il keynote speech del professor Gian Paolo Cesaretti, presidente della Fondazione Simone Cesaretti, sul tema ’Innovazione e sostenibilità nella filiera agroalimentare’. Poi sarà il turno del panel dedicato a ’Il ruolo del mercato alimentare di Milano come hub di eccellenza e piattaforma strategica per il settore’, che vedrà la partecipazione di Nunzio Andrisani, titolare di Fruttitalia; Davide Vincenzo Dell’Acqua, presidente di Milano Ristorazione; Gianfranco Gentile, titolare Frutteto Casagrande, presidente dell’Associazione Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli e consigliere Confcommercio; Angelo Michetti, titolare di Copromar; Cristiano Re, ad Fondazione Eni Enrico Mattei Servizi Srl; e Nicola Zaffra, direttore del Mercato Ortofrutticolo di Milano. Modererà Sandro Neri, responsabile di Qn Economia.

Dopo la chiusura dei lavori è previsto un light lunch, un momento di networking tra i partecipanti, dove sarà possibile approfondire le tematiche affrontate durante il convegno e creare nuove opportunità di collaborazione. L’evento, che vede come partner Sogemi ed Enel, si terrà presso la Sala Conferenze di Foody Business Center.