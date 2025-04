Sguardo al futuro . Il design fra innovazione e sostenibilità

NEL CONTESTO del Salone del Mobile, QN Distretti fa tappa a Milano. Il ciclo di incontri promosso da Quotidiano Nazionale per esplorare le dinamiche e le prospettive dei distretti produttivi italiani aggiunge una nuova data: si terrà il 10 aprile, al Milano Contract District, l’evento “Milano incontra l’Innovazione, Il Futuro tra Sostenibilità e Design“. La tappa milanese – resa possibile grazie al supporto del Main Partner TIM Enterprise, al sostegno di Casartigiani Lombardia e alla collaborazione di Milano Contract District, Ipsos e del Politecnico – sarà un’occasione di confronto e dibattito tra aziende e istituzioni con l’obiettivo di sviscerare sfide e opportunità che il mondo dell’abitare sta affrontando. Tre i temi attorno al quale ruota l’evento: design, sostenibilità e innovazione tecnologica. Alle 18 Armando Stella, Vicedirettore de Il Giorno, darà il via ai lavori con un’introduzione seguita dall’intervento di Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione e Luce!.

L’incontro prosegue con il saluto di benvenuto del padrone di casa, Lorenzo Pascucci, Fondatore e Amministratore Delegato di Contract District Group e i saluti istituzionali di Marco Alparone, Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza della Regione Lombardia, e di Giuseppe Sala, Sindaco del Comune di Milano.

Spazio poi alla proiezione di un video che raccoglie interviste a cittadini, esperti e operatori del settore, per offrire anche uno spaccato delle aspettative e delle preoccupazioni del pubblico sui temi del convegno. Infine il momento dei numeri. Nicola Neri, Ceo di Ipsos, presenterà in esclusiva i dati e le ricerche condotte dall’istituto, con approfondimenti sull’evoluzione dei comportamenti dei consumatori, sulla percezione della sostenibilità nei prodotti e nei servizi, e sugli impatti economici e sociali delle trasformazioni nei distretti produttivi. Ancora, transizione green e nuove normative, il ruolo delle tecnologie emergenti nella produzione e nella gestione della filiera, le nuove sfide per garantire la crescita. Saranno questi i temi principali sui quali interverranno Giorgio Bonacini, Head of Contract Development di Florim, Silvia Borelli, Head of Sales Strategic Accounts Nord Ovest, Enterprise Top Private Market TIM, Mauro Sangalli, Presidente di Casartigiani Lombardia, e Alberto Scavolini, Ad di Ernestomeda. In collaborazione con il Politecnico di Milano, un momento di riflessione sulle “Visioni di Domani“: Simone Arminio, coordinatore del canale digitale Economia di Quotidiano Nazionale, incontrerà Francesco Zurlo, Preside della Scuola del Design dell’università milanese. Uno spazio dedicato a riflettere sul design come driver di innovazione, sull’intelligenza artificiale e l’automazione, e sugli scenari e le strategie per la competitività.

A conclusione, il vicedirettore Armando Stella intervisterà Claudio Feltrin, Presidente FederlegnoArredo, e Maria Porro, Presidente Salone del Mobile, per discutere del “Salone del Domani“. La giornata terminerà alle 20 con un cocktail di networking, offrendo l’opportunità di approfondire i temi trattati e creare nuove connessioni.