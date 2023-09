Settant’anni di storia e un milione di clienti

CON OLTRE 70 ANNI di attività e una storia tutta italiana, il Gruppo Sara è punto di riferimento per tutte le esigenze di protezione di persone, famiglie, professionisti e Pmi. Le sue soluzioni, disegnate da team specializzati di lunga esperienza, sono concepite per rispondere in modo personalizzato e flessibile all’evoluzione dei modelli di consumo e degli stili di vita e quindi alle necessità sempre nuove e diverse di sicurezza e assistenza. Sara – spiega la compagnia che vede come principale azionista l’Automobile Club d’Italia – fa dell’italianità e della presenza sul territorio alcuni dei suoi principali valori e punti di forza. Attraverso una struttura commerciale che conta più di 600 agenzie e circa 700 agenti, e il lavoro di più di 600 dipendenti, il Gruppo serve oggi oltre 1 milione di clienti in modo capillare in tutta Italia.

Sara è anche una realtà solida, con un capitale tre volte superiore a quello imposto dal regolatore e tra i primi del mercato. Una crescita organica e costante negli ultimi anni e una forte resilienza anche negli scenari più avversi hanno permesso una creazione costante di valore, rafforzando anche da questo punto di vista l’affidabilità del Gruppo per i suoi clienti e stakeholder. Il gruppo guidato da Alberto Tosti, nominato direttore generale e consigliere d’amministrazione di Sara Assicurazioni e Sara Vita nel novembre del 2016, è inoltre fortemente votato all’innovazione, che declina sia nelle soluzioni per i clienti sia a livello di processo. I suoi prodotti, a cominciare da quelli del mondo auto, integrano alcune delle più evolute tecnologie sul mercato.

Ma da molti anni Sara ha anche intrapreso un percorso di digital transformation con cui è arrivata a dotarsi di una struttura tecnologia d’avanguardia – il suo "tappeto volante" – che permette, in modo efficiente e sicuro, di ottimizzare la gestione dei processi, rendere più rapido, trasparente ed efficace il dialogo tra compagnia, rete distributiva e clienti finali e accrescere, come risultato di tutto questo, il livello di soddisfazione dei dipendenti e degli agenti e la fiducia degli assicurati.

A.Pe.