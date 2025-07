Sensori nella linfa delle piante. Svolta in agricoltura

ASCOLTARE L’AMBIENTE e trovare soluzioni innovative. La storia che viene al Trentino Alto Adige racconta questo. E questo è anche l’impegno di un territorio, per rendere il mondo sempre più sostenibile. Situato al crocevia fra le macro aree economiche settentrionali e meridionali, l’Alto Adige è un punto di incontro di culture, al di là dei confini. Con uno sguardo sostenibile al futuro, le aziende altoatesine adottano approcci innovativi e sono in costante evoluzione. Grazie alla loro ricerca continua di miglioramento e al loro spirito di innovazione, contribuiscono a definire nuovi standard. In questo modo, stanno configurando attivamente un futuro importante non solo per la regione, ma anche per la comunità globale. In questo le aziende sono aiutate da IDM Sudtirol, che si occupa di coordinare e sviluppare attività di innovazione. Plantvoice è una startup che ha lanciato sul mercato un’innovativa tecnologia sensoristica che permette di conoscere in tempo reale lo stato di salute e di stress delle piante attraverso un’accurata analisi biochimica della loro linfa. Grazie a questa tecnologia è possibile non solo prevenire la diffusione di cause di stress per le colture, ma anche migliorare la resa e la qualità delle coltivazioni, oltre che ottenere un risparmio economico diretto, in termini di efficienza del consumo di risorse idriche, fertilizzanti e fitofarmaci.

L’innovativa tecnologia di Plantovoice può essere utilizzata non solo in campo agricolo, ma anche nella gestione del verde urbano. È possibile ascoltare la voce delle piante? A quanto pare, sì. L’intuizione potrebbe essere molto utile in chiave di sostenibilità. L’agricoltura è infatti è ad un bivio. Da un lato è fondamentale per sfamare gli abitanti del pianeta, dall’altro deve cambiare per riuscire a dare risposte ai problemi dell’ambiente e della fame. "Per produrre un chilo di carne bovina sono necessari circa 15 mila litri di acqua e per la coltivazione di una tonnellata di riso servono circa 1500 metri cubi di acqua. Bastano questi numeri per rendersi conto di quanta acqua dolce consumiamo solo per sfamarci", dice Matteo Beccatelli (nella foto sopra), chimico, ceo e co-founder di Plantvoice. Stando ai dati della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, il 70% del consumo idrico mondiale dell’uomo è destinato all’agricoltura. Questo utilizzo intensivo inizia però a essere problematico, in quanto le risorse idriche si stanno riducendo a causa del cambiamento climatico e della conseguente siccità. Viene allora naturale chiedersi come si potrà sfamare, nei prossimi decenni, una popolazione mondiale che invece continua a crescere e che nel 2050 arriverà a 10 miliardi di persone. una delle possibilità risposte è nella ricerca, l’altra nella tecnologia. Plantvoice è una Società Benefit con sede a Bolzano che ha ideato una tecnologia innovativa che permette di analizzare la linfa delle piante in tempo reale e valutarne lo stato di stress, consentendo così alle aziende agricole di migliorare la produttività e la qualità delle coltivazioni, uniti ad un risparmio economico diretto di circa il 13%, in termini di riduzione dell’irrigazione, di fertilizzanti e di fitofarmaci. A co-fondare la società sono due fratelli, Matteo Beccatelli, chimico, inventore specializzato nella realizzazione di tecnologie brevettate, con esperienza in diversi progetti di ricerca e sviluppo tra l’Italia e gli Stati Uniti nell’ambito della sensoristica, e Tommaso Beccatelli (nella foto a sinistra), tecnico elettronico, imprenditore agricolo, esperto di tecnologie di additive manufacturing.

L’azienda ha la titolarità di un brevetto per cui ha ricevuto un rapporto di ricerca positivo sia a livello nazionale che internazionale tramite il Patent Cooperation Treaty, confermando l’originalità e l’innovazione della tecnologia. Plantvoice è una tecnologia sensoristica as-a-service avanzata che si traduce in un dispositivo fitocompatibile non invasivo, che viene introdotto direttamente nel fusto del vegetale, permettendo di avviare un monitoraggio in tempo reale dei dati fisiologici interni della pianta, cioè della linfa. La rilevazione viene fatta adottando un approccio a "pianta sentinella", che si realizza sensorizzando una pianta rappresentativa dell’appezzamento agronomico omogeneo in cui è inserita, della dimensione media di metà ettaro. Una volta captati i dati, il sensore li invia in cloud a un software di intelligenza artificiale che li analizza utilizzando algoritmi personalizzati per fornire informazioni dettagliate, per esempio su un eventuale insufficiente apporto d’acqua o su un attacco di batteri e funghi. Informazioni che aiutano le aziende agricole a prendere decisioni tempestive per preservare la salute e la resa qualitativa delle coltivazioni e ad ottimizzare l’uso dell’acqua.

A differenza delle altre principali tecnologie agricole, come ad esempio i sensori meteorologici, di suolo, di irraggiamento e di temperatura, o anche le immagini satellitari e i droni, che forniscono agli agricoltori dati esterni alla pianta relativi all’ambiente che la circonda, la tecnologia Plantvoice raccoglie direttamente i dati interni dalla pianta, quasi come fosse una scansione, un elettrocardiogramma della pianta, attinenti alla sua fisiologia, consentendo una rilevazione rapida delle anomalie nello stato di salute, minimizzando la latenza rispetto alle tecnologie concorrenti. Inoltre, grazie alla sua interfaccia consente l’integrazione con altre applicazioni software in modo tale che i produttori agricoli possano utilizzare i dati raccolti anche in altre applicazioni e strumenti, evitando una frammentazione, poco funzionale, di tutte le risorse 4.0, ora presenti nell’ambito agricolo.