Sempre più sostenibili. Emissioni -5,6%

SGAMBARO MAPPA gli impatti relativi alla CO2 riferiti non solo al proprio prodotto ma anche alla propria organizzazione. In particolare, le emissioni dirette (Scope 1) mostrano una progressiva diminuzione nel triennio 2021-2023, con un -5,6% tra il 2022 e il 2023. Con l’obiettivo di misurare e ridurre quanto più possibile le emissioni di anidride carbonica e contestualmente generare impatti positivi sull’ambiente, Sgambaro, a partire dal 2020, ha intrapreso un percorso di 10 anni che contribuirà ad un’economia "Climate Positive". Affiancata dalla società di consulenza ETIFOR dal 2011, spin-off dell’Università di Padova, l’Azienda è partner di WOWnature in un progetto di riforestazione e di protezione delle foreste che permette di adottare nuovi alberi nelle zone urbane, in aree soggette a desertificazione o colpite da calamità naturali.

A partire dal 2011, per esempio, il pastificio ha contribuito alla creazione di 2,5 ettari di Bosco Limite, certificato secondo gli standard internazionali FSC di corretta gestione forestale, che oggi ospita 2.300 alberi di 15 specie diverse, selezionate per ricreare l’ambiente tipico della foresta della Pianura Padana. Nel 2023 il prelievo idrico complessivo è stato di 5,5 metri cubi d’acqua per tonnellata di pasta prodotta. Per non dire che tutta l’energia elettrica consumata da Sgambaro nel processo produttivo deriva da fonti idroelettriche, garantendo così che il 100% dell’energia provenga da fonti rinnovabili.

È presente in azienda un team multidisciplinare dedicato alla sostenibilità composto da 3 persone che si occupa di supervisionare l’implementazione delle iniziative di sostenibilità, nonché e di monitorare l’andamento delle performance. Inoltre, tutte le linee di pasta biologica Sgambaro sono confezionate in un packaging in carta di sola fibra cellulosica 100% vergine, certificata FSC e completamente riciclabile. La stampa sulle confezioni è realizzata impiegando inchiostri a base d’acqua e vernici acriliche all’acqua a marchio Acquapack, studiati per essere ecologici, atossici e sicuri.

