Se Tim va a caccia di aziende innovative

TIM VA A CACCIA di aziende innovative di medie dimensioni, attive nel mercato dei privati o delle imprese, con le quali avviare partnership industriali che permetteranno a Tim di arricchire l’offerta di soluzioni ai propri clienti e ai partner di far leva su alcuni "asset distintivi" del gruppo, come la rete di vendita, la base clienti, le infrastrutture di rete e cloud e le piattaforme tecnologiche. "Tim Growth Platform", questo il nome del nuovo programma, rappresenta "un nuovo modello di innovazione – spiega una nota – che punta sulla collaborazione industriale con società ad alto potenziale con l’obiettivo di accelerarne la crescita".

Il progetto prevede anche la possibilità che Tim acquisisca partecipazioni di minoranza nelle società partner, a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi, e che possano essere valutate anche le proposte di startup. In questo caso Tim collaborerà con fondi di venture capital e acceleratori nell’intento di far arrivare sul mercato e ai propri clienti i prodotti più innovativi. "L’Italia dell’innovazione digitale sta crescendo, nel 2022 gli investimenti in startup sono aumentati del 68%. C’è ancora molto da fare per aiutare la successiva fase di sviluppo dimensionale delle realtà più promettenti e innovative. È in questo ambito che vogliamo proporre il nostro modello di Open Innovation e crediamo che possa rappresentare uno strumento importante per lo sviluppo dell’innovazione", ha dichiarato l’ad di Tim, Pietro Labriola (foto sotto).

Le aziende interessate possono candidarsi attraverso la sezione Open Innovation del sito di Tim mentre nelle prossime settimane partirà un roadshow per favorire l’incontro tra imprese e top management. Nell’iniziativa saranno coinvolti altri soggetti dell’ecosistema dell’innovazione italiano, come università e associazioni di categoria, allo scopo di affiancare le aziende lungo tutto il loro percorso di sviluppo. Nelle prossime settimane inoltre partirà un roadshow territoriale per facilitare l’incontro del top management di Tim con le migliori realtà innovative italiane e favorire l’attivazione di opportunità di business con l’azienda.