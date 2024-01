Se la terapia contro la vecchiaia è gomma da masticare

LA STORIA DELLA Dante Medical Solutions e del suo primo brand di integratori Mind The Gum nasce da un incidente quasi fatale subito da Giorgio Pautrie, il fondatore, che di fronte a una frattura dell’osso del collo, decide di non mollare gli studi di Economia all’Università Bocconi. Determinato a conseguire la laurea, Giorgio ricorre a energy drink e integratori nella speranza di migliorare le proprie performance mentali. Decisivo l’incontro con Andrea De Zanetti, titolare della Farmacia Legnani, tra i punti di riferimento a Milano per la medicina naturale specializzata nella produzione di integratori alimentari di elevata qualità. Combinando l’idea di Giorgio e l’équipe di specialisti del laboratorio farmaceutico nasce Mind The Gum.

Nel giugno 2015, Giorgio si laurea dando 23 esami e tesi in soli 392 giorni e con il fratello Carlo presenta l’idea per la creazione della startup al concorso organizzato da Speed MI Up, l’incubatore di Università Bocconi, Camera di Commercio e Comune di Milano. Nasce così la Dante Medical Solutions srl, che introduce sul mercato Mind The Gum. Il successo di Mind The Gum ha dato vita a una linea di integratori in formato chewing gum che li rende facilmente fruibili anche da chi non ama utilizzare compresse o bibite per assumere integratori. Dalle ultime ricerche emerge che l’interesse alle cure anti-age e pro-age è in trend crescente: il mercato globale della terapia della longevità e anti-senescenza è stato valutato a 25,1 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che raggiungerà i 44,2 miliardi di dollari entro il 2030, con un Cagr del 6,1% dal 2021 al 2030 (fonte Allied Market Research). Seguire una sana alimentazione e praticare movimento sono alla base dell’healthy life style, ma se stress e stile di vita frenetica influenzano negativamente la nostra salute e ne determinano fattori di invecchiamento cellulare occorre "agire e aggiungere" qualche elemento naturalmente integrativo alla nostra routine.

Per soddisfare queste esigenze la startup Dante Medical Solutions – che tra i soci vede oggi anche il calciatore Zlatan Ibrahimovic (nella foto a sinistra) – ha lanciato, di recente, la linea Longy che in breve tempo ha conquistato uno spazio rilevante sul mercato. "Con Longy abbiamo sviluppato un concetto di integrazione cellulare: un nuovo modo di intendere l’integrazione alimentare mirata a prenderci cura a 360 gradi della salute delle nostre cellule grazie a prodotti di ultima generazione – spiega Giorgio Pautrie, ceo e founder di Dante Medical Solutions – e l’integrazione Longy sfrutta l’effetto di componenti attive di nuova generazione per andare a modulare processi metabolici in grado di ridurre, rallentare o invertire l’invecchiamento cellulare". Insieme a un selezionato board scientifico composto da Andrea De Zanetti (proprietario della Farmacia Legnani), Maurizio Liso (scienziato specializzato in scienze biologiche), Benvenuto Cestaro (direttore della Scuola di Specialità di Scienze dell’Alimentazione della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano), Elvira Pistolesi (nella foto a sinistra in basso), professoressa di Nutrigenetica e Nutrigenomica alla Facoltà di Medicina dell’Università di Milano, da Francesco Capitelli (professore universitario di Tecnologie Farmaceutiche e Nutraceutica) e Riccardo Felici (preparatore atletico di sportivi professionisti ed esperto di Bio Hacking e strategie di longevità), sono stati formulati quattro prodotti "all in one" che facilitino l’utilizzo continuativo di tutte quelle sostanze fondamentali per le nostre cellule per promuovere uno stato di salute e longevità duraturo nel tempo.

Al centro delle formule una componente brevettata: un mix di estratti naturali ad alto contenuto di nitrati, che ha dimostrato di ridurre i battiti sotto sforzo e aumentarne la durata migliorando l’ossigenazione. Longevity One è formulato con 24 componenti attive che vadano ad interagire su tutte le 12 le ragioni di invecchiamento cellulare mappate dagli scienziati di Harvard. Age 101 è studiato per un’assunzione quotidiana prolungata volta a fornire i micronutrienti essenziali di cui le nostre cellule hanno bisogno per funzionare al meglio e mantenere la loro funzionalità nel tempo. Mindful Cofee è formulato con 13 tredici superfood naturali utili a fornire una fonte equilibrata di energia e lucidità mentale al nostro cervello. Balanced Zero è mix di elettroliti e Sali Minerali utili nel supporto dell’organismo durante fasi di restrizione calorica prolungata aiutando a controllare i morsi della fame, evitando l’acidità di stomaco e mantenendo alti gli elettroliti e quindi il livello di energia, nonostante la restrizione calorica.

Questo permette all’organismo di potenziare tutti i processi di rinnovamento, autofagia ed eliminazione delle cellule senescenti. Diversi studi collegano l’eccessivo consumo di cibi ricchi di zuccheri a livelli di infiammazione maggiore, invecchiamento precoce e comparsa di malattie croniche degenerative quindi la Dante Medical Solutions a completamento degli integratori Longy ha sviluppato Longy+Pro-Carbs, linea di alimenti ricchi di proteine e a basso contenuto di carboidrati e zuccheri: l’assunzione di alimenti con un ridotto contenuto di zuccheri e un elevato contenuto di proteine possono infatti essere utili nel supportare una dieta sana ed equilibrata e il mantenimento di una muscolatura normale.