Se i coupon digitali cambiano lo shopping

MARSHALL MCLUHAN lo aveva predetto con largo anticipo: saremmo andati verso la dematerializzazione dei servizi. E così, puntualmente, è stato. Per questo il progetto di AdKaora, agenzia digitale specializzata in mobile advertising user-centric e proximity marketing, e Savi, marketing technology company attiva nella gestione dei servizi di shopper activation basati su buoni sconto, che punta a promuovere l’utilizzo di coupon digitali nelle principali insegne retail, è davvero innovativo.

Obiettivo della partnership è offrire ai clienti un nuovo livello di proximity marketing in grado di influenzare gli acquisti giornalieri su internet attraverso il mobile couponing: oltre il 40% delle famiglie italiane si dedica, infatti, abitualmente, alla ricerca di sconti e offerte e quasi il 60% di esse valuta attentamente prezzi e quantità dei prodotti che intende acquistare. Un’ abitudine di acquisto che, secondo una ricerca di Savi, è cresciuta del 25%, rispetto al 2021, e che oggi rappresenta il 10,5% del totale transato in cassa. Si potrà quindi fare acquisti soi solo coupon digitali, come avviene da tempo negli Usa? In pratica la promozione nasce come digitale sulla piattaforma Savi, viene distribuita tramite i canali di AdKaora e può essere impiegata esclusivamente in modalità dematerializzata, facilitando così sia la user experience sia la gestione dell’accettazione sul punto di vendita.

La CouponLink page, pagina web consegnata al consumatore con url univoca, ospita più buoni sconto, ma il loro passaggio in cassa richiede semplicemente la lettura di un solo barcode "contenitore" posizionato in cima alla pagina. Questa modalità di impiego gioca a favore del tema della sicurezza e genera utili insight in real-time, favorendo un’esperienza seamless per lo shopper, senza richiedere alcuna sottoscrizione o il download di mobile app. "Fino a oggi le strategie media si fermavano spesso fuori dal negozio, non riuscendo a seguire il cliente fino al momento della reale conversion in cassa. Oggi, grazie alla partnership con AdKaora, il cerchio di un’iniziativa promozionale si chiude con l’atto di acquisto che viene misurato puntualmente", dice Andrea Zermian (foto), Sales and Marketing Director Savi. Aggiunge Davide Tran, Ceo AdKaora: "Migliora la shopping experience, raggiungendolo in maniera mirata e targettizzata vicino al cosiddetto ultimo miglio".

Letizia Magnani