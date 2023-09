Se al fast-food adesso si paga in criptovalute

PARTNERSHIP tra CoinBar e Kebhouze nel campo delle criptovalute e della ristorazione. Con questa joint venture Kebhouze si attesta come la prima catena food ad accettare pagamenti in criptovalute in tutti gli store, in Italia, Spagna e, prossimamente, nel Regno Unito. Coinbar, fondata da Antonello Cugusi (foto sotto) insieme a un gruppo di giovani imprenditori, è una delle piattaforme di scambio di criptovalute più affidabili e innovative del Paese; mentre Kebhouze è il nuovo brand di kebab e fast food che si imponendo per la modernità del concept, tanto da attirare nelle fila dei suoi investitori anche l’influencer e imprenditore Gianluca Vacchi. La partnership tra CoinBar e Kebhouze riduce la distanza tra pubblico e criptovalute, presentando queste come un mezzo di pagamento conveniente e sicuro per i clienti.

Secondo le ultime ricerche, l’adozione delle criptovalute in Italia sta crescendo rapidamente con un aumento del 150% nel numero di portafogli digitali registrati nel corso dell’ultimo anno. Questo fenomeno riflette un crescente interesse e una fiducia sempre maggiore nella tecnologia blockchain e nelle criptovalute come forma di pagamento alternativa. CoinBar, con il suo innovativo sistema CoinBar Pay, consente ai clienti di Kebhouze di effettuare pagamenti direttamente in criptovalute. Una soluzione che garantisce transazioni sicure e veloci. Nello stesso tempo, con l’introduzione di questa modalità di pagamento, Kebhouze conferma il suo impegno nell’offrire un’esperienza allineata alle tendenze e alle esigenze del mondo digitale. CoinBar e Kebhouze rappresentano il binomio tra innovazione tecnologica e culinaria, proiettando i loro clienti, già orientati al digitale, direttamente nel futuro. "La collaborazione con Kebhouze – commenta Fabiano Taliani, il Coo di Coinbar – è stata stimolante sin dal primo incontro, grazie alla condivisione della vision e dello slancio verso l’innovazione. Tali valori ci hanno permesso di far diventare Kebhouze la prima catena food internazionale ad accettare pagamenti in criptovalute in tutti i loro punti vendita. Un traguardo che rivoluzionerà l’intero settore".