SCS Consulting, la squadra vince con coach Peterson

L’AZIENDA vista come una squadra da allenare a vincere per essere la numero uno. Con l’invito agli imprenditori a guardare sempre ‘dentro’ ai propri dipendenti per fare emergere collaborazione, idee, determinazione. E’ la lezione di Dan Peterson, allenatore di fama mondiale e membro della Italian basket All of fame, oggi business coach al servizio delle imprese, davanti a una platea di oltre 400 esponenti del mondo dell’economia e delle istituzioni riuniti a Bologna ospiti di SCS Consulting.

"Siamo un’impresa nazionale ma con cuore e testa in Emilia-Romagna – ha spiegato il presidente Stefano Dall’Ara – E siamo orgogliosi di avere riportato a Bologna Dan Peterson in veste di business coach: una figura leggendaria che, con la sua storia e le sue intuizioni, è stato ed è in grado di ispirare e motivare non solo generazioni di campioni dello sport, ma anche i protagonisti delle aziende". L’idea è stata dello stesso Dall’Ara, per far conoscere una realtà che opera da oltre 40 anni "con grandi imprese italiane, ma la cui storia non era mai stata raccontata". Ha scelto Dan Peterson "per quella capacità rara di trasmettere qualcosa alle persone".

"Il segreto – ha detto Peterson – si chiama team building, costruzione della squadra: è come allenarla in una gara decisiva per lo scudetto. Bisogna solo raccontare le cose come stanno, tirare fuori la lezione che lo sport ha insegnato e trovare il bottone da schiacciare, cioè la motivazione. Non è sempre facile, ma se non ci provi non lo trovi".

Una lezione a misura di SCS Consulting, società di consulenza di direzione strategica che opera nel campo dei servizi in ambiti come la business advisory, la sostenibilità, la digital transformation, il people & change management, impegnata nella crescita e lo sviluppo delle imprese di vari settori: dalle assicurazioni alle banche, la finanza, la grande distribuzione, la moda, il turismo, la pubblica amministrazione. Un team di oltre 200 persone, che entro il 2024 si allargherà con ulteriori 84 assunzioni, e che nel 2022 ha seguito 185 clienti e 417 progetti in vari settori, realizzando un valore alla produzione di 17,5 milioni (+19,4% sul 2021). Tra i suoi principali azionisti ci sono Coop Alleanza 3.0 e Unipolsai Finance.

