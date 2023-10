Scoprire e crescere nuovi talenti creativi

FONDATA nel 1962 a Merano, Flos è un’azienda di illuminazione riconosciuta come leader a livello mondiale per la produzione di lampade di design di alta gamma e sistemi innovativi di luce nei settori residenziale, hospitality e commerciale. L’azienda vanta un catalogo ricco di oggetti iconici disegnati da miti della storia del design come Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Tobia Scarpa, Philippe Starck, Antonio Citterio, Piero Lissoni, Marcel Wanders, Konstantin Grcic, Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Ronan e Erwan Bouroullec, Michael Anastassiades, Vincent Van Duysen, Edward Barber e Jay Osgerby, Formafantasma e tanti altri. In oltre sessant’anni di storia l’azienda è cresciuta significativamente, mostrando un impegno costante nella ricerca e nell’innovazione della luce, combinate a una spiccata capacità di individuare nuovi talenti creativi. Nel 2015 Flos acquisisce Ares, azienda italiana di riferimento nella produzione di apparecchi di illuminazione architetturale per esterni.

La divisione Flos Outdoor diviene così la quarta unità produttiva del gruppo, a fianco dello storico settore decorativo, del settore architetturale (Flos Architectural), e di quello dei prodotti custom (Flos Bespoke). Nello stesso anno Flos conclude inoltre l’acquisizione di Lukas Lighting, azienda con sede a New York, specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sofisticati apparecchi di illuminazione custom, con l’obiettivo di agevolare la crescita di Flos nel mercato del contract in Nord America. Nel giugno 2019 Roberta Silva è nominata ad di Flos, nell’ottica di sviluppo manageriale del gruppo. Flos è oggi in grado di offrire un universo di soluzioni pienamente integrate. Esporta in oltre 90 paesi del mondo e ha negozi monomarca a Milano, Parigi e New York. Le sue creazioni hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e molte di queste sono entrate a far parte delle collezioni permanenti dei principali musei d’arte e design a livello mondiale. Flos fa parte di Design Holding, leader globale nel design di alta gamma controllato pariteticamente da Investindustrial e Carlyle, con un patrimonio culturale di origine europea, caratterizzato da una distribuzione multicanale e da categorie di prodotti diversificate. Guidato dal purpose "We design for a beautiful life", il gruppo comprende Flos, B&B Italia, Louis Poulsen, Maxalto, Arclinea, Azucena, Fendi Casa, Designers Company (Menu, by Lassen) e YDesign Group (Lumens).

A. Pe.