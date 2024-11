Scelta di trasparenza e fiducia nel mercato

’QUANDO la correttezza commerciale diventa una scelta di trasparenza: tutela e fiducia nel mercato dei servizi essenziali’. È il convegno in programma domani al Museo del Tessuto a Prato. Il convegno si focalizza sul tema della correttezza commerciale nell’ambito dell’offerta di servizi essenziali come gas, luce e telecomunicazioni per le utenze domestiche. La trasparenza e il rispetto delle regole da parte dei fornitori non rappresentano solo obblighi normativi, ma sono scelte strategiche che rafforzano la fiducia dei consumatori e favoriscono un mercato più equo e competitivo. Il contesto attuale richiede un impegno congiunto tra aziende, istituzioni e autorità di regolazione per garantire che i consumatori siano pienamente informati e protetti nelle loro scelte. Il convegno, attraverso una tavola rotonda con esperti del settore, offrirà una panoramica sulle migliori pratiche per promuovere la correttezza commerciale, evidenziando l’importanza di un approccio orientato alla trasparenza.

L’introduzione è affidata a Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione, a seguire il saluto della direttrice di Qn, Agnese Pini, della sindaca di Prato Ilaria Bugetti e Fabia Romagnoli, presidente Fondazione Museo del Tessuto. Porterà il suo contributo Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra, seguirà la presentazione dell’indagine sulla correttezza commerciale nelle offerte del mercato dei servizi essenziali a cura di Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli. Alla tavola rotonda parteciperanno Francesco Macrì, presidente di Estra su ’Prospettiva dei fornitori di energia: la sfida di coniugare competitività e trasparenza’; Silvia Bartolini, presidente regionale Codacons Toscana con un focus su ’Difendere i diritti e costruire fiducia’. Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali parlerà di ‘Protezione dei dati personali e correttezza commerciale: come rispettare la privacy dei consumatori nelle offerte di servizi’. Interverranno poi Antonello Giacomelli, commissario Agcom e Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana e Federico Luiso, assistente del presidente di Arera. Il dibattito sarà moderato da Luigi Caroppo, responsabile Redazione Prato Qn La Nazione. Il convegno è stato organizzato da Estra, in collaborazione con Qn Economia e Museo del Tessuto.

S. B.