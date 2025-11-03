Sanità e sviluppo, il caso emiliano fa scuola

LA SANITÀ come esigenza prioritaria dei cittadini ed elemento fondamentale dell’attrattività e della competitività di un territorio. Da questa consapevolezza nasce l’evento "Eccellenze in sanità – innovazione, persone e territori in Emilia-Romagna" che si terrà mercoledì 5 novembre a Bologna nell’aula Marco Biagi de il Resto del Carlino (accrediti dalle 10, inizio lavori alle 10,30). Del resto, l’Emilia-Romagna è da sempre riconosciuta come una delle regioni leader in Italia e in Europa per qualità dei servizi sanitari, innovazione nella ricerca e capacità di integrazione tra pubblico, privato e terzo settore. E la pandemia ha rafforzato la consapevolezza che la sanità non è soltanto un tema di salute pubblica, ma anche un motore di sviluppo, coesione sociale e competitività dei territori. L’evento – promosso da QN Economia e il Resto del Carlino, con la partnership di Rekeep e Legacoop – vuole essere un laboratorio di idee e soluzioni, dando voce a esperienze concrete e prospettive per una sanità sempre più inclusiva, sostenibile ed efficiente.

L’obiettivo è quello di valorizzare le best practice del sistema sanitario emiliano-romagnolo, mettendo a confronto istituzioni, mondo accademico, imprese e cooperative, con un duplice obiettivo: raccontare l’eccellenza raggiunta nella gestione dei servizi e nell’innovazione; discutere le sfide future, dal rapporto con le comunità al ruolo delle nuove tecnologie e delle partnership pubblico-privato. Il primo panel approfondirà il tema "Salute e percezione pubblica: cosa pensa l’Emilia-Romagna del suo sistema sanitario" a cura di Stefania Fregosi, Healthcare Head Ipsos Doxa. La ricercatrice offrirà una fotografia aggiornata del rapporto tra cittadini e sanità in Emilia-Romagna: fiducia nel sistema, aspettative verso i servizi di prossimità, percezione della qualità delle cure e dell’innovazione. La ricerca evidenzierà le priorità indicate dai cittadini e le sfide future per mantenere un modello di eccellenza capace di rispondere ai bisogni reali della popolazione.

A seguire l’intervento di Venerino Poletti, professore straordinario dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università di Bologna, sul tema "Il medico di oggi: tra scienza, umanità e nuove responsabilità sociali". Il professor Poletti offrirà una riflessione sul profondo cambiamento del ruolo del medico da figura eminentemente tecnica a protagonista di un sistema che unisce competenza scientifica, empatia e capacità di interpretare i bisogni complessi di una società che invecchia, cambia e chiede nuove forme di cura e coesione. A partire dalle 10.55 si svolgerà la tavola rotonda sul tema "L’eccellenza del modello emiliano-romagnolo". La regione Emilia-Romagna si distingue per un sistema sanitario di qualità, basato sull’integrazione tra ospedale e territorio, prevenzione e assistenza di prossimità. Il panel, a cui prendono parte Chiara Gibertoni, direttore generale dell’Irccs, Anna Maria Petrini, direttrice generale Aziende USL Bologna e Andrea Rossi, direttore generale del Rizzoli, analizzerà come la governance sanitaria regionale riesca a garantire alti standard di cura e un forte radicamento nei territori, sviluppando coesione e valorizzando il lavoro delle aziende sanitarie, dei professionisti e delle reti di comunità. Poi sarà la volta del panel dedicato alla "Sanità e sostenibilità: innovazione, efficienza e responsabilità ambientale", con gli interventi di Alessandro Miuccio, direttore business Rekeep, Camilla Senzani, direttore operativo Servizi Ospedalieri e Marco Ingrillì, senior manager Mercato PA e Sanità eFM Group. La transizione ecologica riguarda anche il mondo della salute e le strutture ospedaliere e i servizi sanitari sono chiamati a ridurre l’impatto ambientale, migliorare l’efficienza energetica e garantire al tempo stesso standard elevati di sicurezza e qualità. Il panel parlerà di progetti di riqualificazione energetica degli ospedali; gestione sostenibile dei servizi di facility management; tecnologie per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni; partenariato pubblico-privato come leva per ospedali "green"; sostenibilità come fattore di benessere per pazienti e comunità.

A seguire, la tavola rotonda sul tema "Innovazione e ricerca: imprese e cooperazione al servizio della salute". La sanità emiliano-romagnola è sostenuta da un ecosistema di innovazione che mette insieme ricerca accademica, distretti industriali e cooperative sociali. Il panel esplorerà le sinergie nel mondo della cooperazione, con l’obiettivo di sviluppare coesione e favorire soluzioni nuove e accessibili per la cura e la gestione dei servizi sanitari e vi parteciperanno Alessandro Arcidiacono, (presidente BimboTu), Simone Gamberini (presidente Nazionale Legacoop), Raffaella Pannuti (presidente ANT), Stefano Rimondi (socio fondatore Aferetica) Stefano Vezzani (direttore Fondazione Sant’Orsola). Si discuterà, tra l’altro, di distretti biomedicali e innovazione tecnologica, cooperazione e terzo settore come partner dell’innovazione sanitaria, impatto della ricerca sui cittadini. Nell’ultimo evento della mattinata saranno di scena le istituzioni. Tema del panel "Oltre l’emergenza: politica, media e società di fronte alla sfida della sanità del futuro", un confronto su come raccontare, governare e riformare la sanità dopo gli anni più difficili; vi parteciperanno Agnese Pini, direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! in dialogo con Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna, e il senatore Marco Lisei, presidente Commissione d’Inchiesta sulla Gestione dell’Emergenza Sanitaria sars-cov-2.