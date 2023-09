Salone Nautico. Pronta l’edizione dei record

UNA STORIA ITALIANA di successo. Bastano i numeri a preannunciare quella che gli addetti ai lavori sono pronti a premiare come l’edizione dei record: il 63esimo Salone nautico internazionale di Genova, dal 21 al 26 settembre, ospiterà 1.043 brand (+4,5% rispetto al 2022) e oltre mille imbarcazioni – da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua, grazie all’apertura dei nuovi canali. Ben 184, inoltre, le novità in esposizione (+9,5% rispetto a un anno fa). Organizzato da Confindustria Nautica e dalla società partecipata ‘I Saloni nautici’, "l’evento – ha dichiarato Saverio Cecchi (in foto), presidente di Confindustria Nautica – da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto. Un settore in crescita costante: le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato del comparto e di un export in grado di generare risultati ragguardevoli".

I dati ufficiali saranno resi noti il 21 settembre, giorno dell’inaugurazione, in occasione della presentazione della nuova edizione di ‘Nautica in cifre’, il report realizzato dall’Ufficio studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison. "Certamente siamo tutti interessati a questi dati – ha proseguito Cecchi – ma ricordiamo che rappresentano un solo fotogramma di un lungo film che racconta una storia di successo tutta italiana. Nel nostro Paese il Nautico è stato il primo salone, poi seguito dagli altri. Ha fatto da volano alla crescita internazionale dei cantieri italiani, che operavano fin dagli anni Cinquanta, e li ha accompagnati ai vertici della produzione mondiale. Non ha mancato l’appuntamento neppure nel bel mezzo della tempesta scatenata dal Covid. Al termine dei lavori di ristrutturazione del Waterfront di Levante (un progetto avveniristico, firmato da Renzo Piano e pensato per rivoluzionare la città in modo ecosostenibile, ndr), di cui già quest’anno vediamo i primi risultati, l’evento sarà una piattaforma unica al mondo per il business, il settore e tutto ciò che vi ruota attorno".

Le porte della 63esima edizione del Salone Nautico si apriranno giovedì 21 settembre con il convegno inaugurale ‘Industria nautica. La storia del futuro’, per il quale si prevede un parterre istituzionale d’eccezione: interverranno, fra gli altri, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro delle Imprese Adolfo Urso, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il presidente di Eni, Giuseppe Zafarana. A stupire i visitatori sarà, innanzitutto, la trasformazione della location, incastonata all’interno del già citato progetto del waterfront di Levante, tuttora in divenire: "l’utopia realizzabile" dell’architetto Renzo Piano non rappresenta semplicemente il luogo in cui si svolgerà il Salone Nautico, ma sta diventando un asset per studiare anche nuove soluzioni espositive.