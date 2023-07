Sabaf cresce negli States "Essere internazionali è strategico"

DA BRESCIA a Mansfield (Ohio) per dare vita un colosso mondiale nella produzione di cerniere per elettrodomestici. Il gruppo Sabaf, già leader nella progettazione e produzione di componenti per elettrodomestici, tramite la controllata Sabaf America Inc.1, ha acquisito infatti in Ohio il 51% di Mansfield Engineered Components LLC (MEC), principale produttore nordamericano di cerniere per elettrodomestici (in prevalenza forni, lavatrici, asciugatrici, e frigoriferi), valutata 21 milioni di dollari. Il 49% della società resta ai fondatori americani, Bruce, Steven e Claudia Cummins, e gli stessi Bruce e Steven Cummins rimangono alla guida come ceo e vicepresidente. Con opzione di put e call option per consentire di acquisire il 100% entro il 2028. L’operazione ha coinvolto anche un vero "maestro nella conduzione d’impresa", Fulvio Montipò (nella foto in basso a sinistra), fondatore e presidente del gruppo Interpump, che ha aderito all’aumento di capitale in Sabaf e ha investito tramite la società Montinvest 17,3 milioni di euro. Oggi, dopo l’operazione negli Stati Uniti, il gruppo Sabaf dà lavoro a 1.700 persone in 15 stabilimenti (6 in Italia, 3 in Turchia, e i restanti in Messico, Polonia, Cina, India e Brasile) e fattura 253 milioni di euro. La crescita degli ultimi anni di Sabaf è stata imponente se si tiene conto che tra il 2018 e il 2022 il Gruppo ha incrementato il fatturato del 68% (da 150,6 milioni di euro nel 2018 a 253 milioni di euro nel 2022) e ridotto l’incidenza dei componenti per la cottura a gas dal 90% del 2018 al 63% del 2022. Percentuale che consolidando MEC scenderà al 55% circa del fatturato. L’acquisizione di MEC è stata accolta positivamente dai mercati: Equita ha alzato il suo giudizio suggerendo il buy con target price per azione a 21 euro; Mediobanca ha confermato il giudizio indicando come target price 24 euro per azione.

"Oggi ancora di più nel nostro settore conta essere presenti a livello internazionale – spiega Pietro Iotti (nella foto a destra), amministratore delegato del gruppo Sabaf – . Nelle cerniere, dopo questa operazione in America, siamo i primi produttori nel mondo con 100 milioni di euro di fatturato in sei stabilimenti. Per avere un’idea delle dimensioni, il secondo produttore di cerniere fattura circa la metà".

La mossa del gruppo bresciano avviene all’interno di un contesto particolare. Il settore elettrodomestici ha visto negli ultimi anni una serie di aggregazioni in grandi gruppi soprattutto asiatici, turchi e americani, e oggi i primi 1012 nomi del settore coprono l’80% del mercato mondiale. L’Italia non è più protagonista nel settore, dopo esser stata la sede di aziende leader negli anni ’80 e ’90. Per chi opera in questo settore, dunque, una dimensione internazionale è fondamentale. "La nostra strategia è fornire tutti in tutto il mondo – continua Iotti –. Per questo abbiamo fabbriche nei diversi continenti. I due hub produttivi principali sono in Turchia, dove abbiamo 3 stabilimenti e 500 dipendenti, e in Messico per il mercato americano. L’acquisizione di MEC ci trasforma in azienda italiana con approccio e dimensioni internazionali, turche e americane".

La scelta americana risponde anche ad una visione futura. "Il fatto di essere in Nord America e di avere uno stabilimento in Messico, dove produciamo bruciatori, ci rende più forti in quel mercato in un momento in cui Washington spinge le sue aziende a spostarsi della Cina per ritornare verso gli Stati Uniti. Con MEC l’incidenza delle vendite nel mercato americano sale al 26%. Nel 2022 l’America rappresentava il 16%".

Strategica anche la scelta del prodotto. Le cerniere sono un elemento fondamentale nella produzione degli elettromestici. "Sabaf è composta da quattro divisioni in quattro settori strategici nel campo degli elettrodomestici – spiega Iotti –: le cerniere, il gas, l’elettronica e i piani a induzione". Nei primi due settori il gruppo bresciano è numero uno al mondo, con marketshare del 40 % circa nel gas e attorno al 50% nelle cerniere. "Nell’elettronica siamo nuovi arrivati ma stiamo andando molto bene – dice l’ad di Sabaf –. Abbiamo acquisito l’azienda turca Okida e la Pga di Fabriano (Ancona), attiva da oltre 25 anni nel campo della progettazione e dell’assemblaggio di schede elettroniche per il settore degli elettrodomestici. Produciamo così impianti di elettronica per forni, cappe, piani di cattura, frigoriferi ed altri elettrodomestici".

In crescita e con prospettive di assoluto interesse il settore dei piani di cottura ad induzione. "È un mercato esclusivamente europeo ma in forte crescita – continua Iotti – . Su 12 milioni di piani di cottura prodotti in Europa, circa 4,5 milioni sono a induzione. Una quindicina di anni praticamente fa non esistevano. Abbiamo assunto esperti del settore e creato una start up con sede a Busto Arsizio con 25 ingegneri elettronici. Siamo partiti nel 2020 e ora iniziamo a vendere i prodotti. Prevediamo volumi importanti già dal 2024. È un mercato in forte crescita e noi siamo i primi, fra i produttori di componenti per elettrodomestici in Italia a produrre queste tecnologie". Il futuro del gruppo Sabaf è quindi pensato su due driver: una crescita organica legata alle innovazioni nelle quattro divisioni e un driver di crescita legato alle acquisizioni. L’innovazione significa anche percorrere nuovi campi di interesse. Ad esempio l’idrogeno. "Abbiamo un progetto pilota bruciatori per la cottura del cibo a idrogeno avviato con il governo inglese – racconta Iotti – La Gran Bretagna sta sperimentando questa tecnologia a Birmingham. Noi possediamo i brevetti per i bruciatori a idrogeno, e così li abbiamo forniti agli inglesi".