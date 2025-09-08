Robot-pesce salvano i delfini dalle reti

SILENZIOSI, INTELLIGENTI, modulari e, soprattutto, ispirati alla natura. I robot-pesce di ANcybernetics, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche, stanno rivoluzionando il modo in cui si lavora sotto la superficie marina. La startup anconetana, selezionata per la prima edizione di Smau Stoccolma lo scorso maggio, è sbocciata da una lunga esperienza accademica. I founder – Benedetta Castagna, Giacomo Fiara, David Scardozzi e Daniele Costa - stanno trasformando anni di ricerca universitaria in tecnologie concrete per la cosiddetta ‘blue economy’ (letteralmente, ‘economia del mare’). Obiettivo della startup è portare nella dimensione subacquea tecnologie innovative e ‘bioispirate’: ispirate, cioè, alle forme perfette della natura e, in particolare, ai pesci. Niente eliche né cavi, ma veicoli che si muovono autonomamente come animali marini, con efficienza, autonomia e rispetto per l’habitat.

Al centro della scena c’è Poseidrone, un robot biomimetico capace di scendere fino a 100 metri e raccogliere dati ambientali in tempo reale. La sua coda multi-segmento imita il movimento dei pesci, riducendo i consumi e l’impatto acustico. A bordo, una telecamera dotata di intelligenza artificiale, sensori 3D, sistema usb per il tracciamento preciso e capacità di trasmissione in cloud. Poseidrone è dotato anche di un muso acustico in grado di interagire con i delfini, contribuendo a salvarli dalle reti da pesca. Una tecnologia, quest’ultima, che impara dagli animali per proteggere gli animali stessi. ANcybernetics ha sviluppato un secondo veicolo professionale, Dori, munito di sonar e sensori, anch’esso spinto da una coda "viva". I robot comunicano con gli operatori in superficie grazie a boe e interfacce intelligenti, che permettono un monitoraggio real-time dei dati e creano un vero ‘Internet of underwater things’ (letteralmente, ‘internet degli oggetti subacquei’). Il tutto in chiave flessibile e adattabile a svariati contesti, dall’acquacoltura all’archeologia subacquea, fino alla gestione dei parchi marini. L’orizzonte, tuttavia, è ben più ampio delle applicazioni industriali: ANcybernetics crede fortemente nel valore educativo e sociale della robotica marina. Lo confermano iniziative come PaperFish, kit per scuole primarie, e Guizzo, piccolo robot programmabile, realizzato per avvicinare studenti e famiglie alla scienza.

Maddalena De Franchis