Robee, il robot umanoide entra nella smart factory

ROBEE È IL ROBOT umanoide cognitivo creato da Oversonic, software company brianzola nata nel 2020, e Sew-Eurodrive. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, RoBee (nella foto) è in grado di riconoscere i processi e l’ambiente circostante e interpretarli. L’obiettivo del progetto con Sew-Eurodrive è comprendere le possibilità di RoBee nel contesto produttivo industriale, studiando innanzitutto come si sviluppa nel tempo la sua capacità di manipolazione per automatizzare attività ripetitive a basso valore aggiunto, come il prelievo della minuteria, o per monitorare le condizioni di lavoro nelle diverse aree.

"Grazie all’applicazione dei robot umanoidi cognitivi, come RoBee, stiamo sperimentando una trasformazione radicale nel modo in cui le fabbriche operano. La loro capacità di adattarsi autonomamente agli spazi produttivi, distinguendo i processi rilevanti, rappresenta un passo decisivo verso la fabbrica cognitiva del futuro. L’obiettivo è quello di creare un ambiente in cui macchine e operatori lavorino fianco a fianco in modo paritetico, potenziando le capacità umane. Diffondere questa cultura dell’innovazione è essenziale per affrontare le sfide del domani", spiega Fabio Puglia, Presidente di Oversonic.

Questa fase di studio e sviluppo delle potenzialità dell’umanoide in officina è diretta dal Sew Lab, il team di giovani professionisti di Sew-Eurodrive con competenze trasversali dedicato all’innovazione e alla sperimentazione. Obiettivo del laboratorio è portare innovazione incrementale e radicale all’interno dell’organizzazione; oltre a RoBee, il lavoro del team si concentra anche su AI, servitizzazione, manifattura additiva e performance appraisal. "La filosofia del Sew Lab è semplice, ma inusuale in un contesto industriale. Le aziende, soprattutto nel nostro settore, non sono abituate a processi di sperimentazione, senza tempi e ritorni certi. Il laboratorio è dedicato proprio a questa ricerca, perché senza sperimentazione non c’è innovazione ed è questo per noi il compito del Sew Lab", dice Ferrandino, Managing Director Sew-Eurodrive.

Questo ultimo step del progetto rafforza la collaborazione tra Oversonic e Sew-Eurodrive, attiva già da qualche anno nel segno dell’innovazione e dell’integrazione delle diverse competenze per accrescere conoscenza e offrire nuovi scenari di sviluppo per l’industria grazie alla robotica collaborativa.

Oversonic Robotics è una software company che progetta e realizza sistemi di cognitive computing, applicandoli, in particolare, al campo della robotica. Fondata nel 2020 a Besana Brianza (MB), ha insediato il suo centro tecnologico e produttivo a Carate. Oggi l’azienda conta altre due sedi, una di rappresentanza a Milano e una operativa a Rovereto, all’interno del Polo Meccatronica di Trentino Sviluppo. Complessivamente impiega un team di 65 persone, di cui una trentina di ingegneri formati in ambito informatico, meccanico ed elettronico, provenienti da diverse parti del mondo. Con una naturale predisposizione all’internazionalità, la società mantiene tuttavia una forte identità italiana, presentandosi sul mercato con prodotti che per creatività e ingegno sono rappresentativi dell’imprenditorialità e del know-how tecnologico Made in Italy. Sew-Eurodrive è una multinazionale tedesca a carattere familiare, con headquarters a Bruchsal, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi per l’automazione industriale, logistica e di processo. Oggi lavorano in Sew-Eurodrive circa 22 mila dipendenti, nei 17 stabilimenti di produzione nel mondo.