Ristorazione 2.0: Zucchetti compra l’80% di Pienissimo

INNOVAZIONE E SEMPLICITÀ d’uso sono alla base della piattaforma digitale di prenotazione per il mondo della ristorazione più diffusa in Italia. Si chiama Pienissimo Pro e nasce, non poteva che essere così, a Rimini, dall’intuizione di un imprenditore che ha fatto della ristorazione di qualità un vero must. A passare dall’agenda di carta, dagli appunti sparsi sui biglietti colorati, dal calendario appeso dietro la cucina, ad un sistema innovativo e funzionale, ci ha pensato Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, uno dei più noti ristoranti a livello nazionale. La sua agenda digitale per la prenotazione è nata nel 2016, come una semplice agenda "ma al computer", come dice lui, per le prenotazioni e oggi è lo strumento utilizzato dai principali ristoranti e locali in Italia. La sua funzionalità e crescita ha colpito un leader del mondo digitale, come Zucchetti. La software house ha infatti acquisito l’80% di Pienissimo Pro, l’agenda digitale che supporta i ristoratori nella gestione del marketing e aiuta ad automatizzare attività e processi come: prenotazioni, offerte, menù digitale, messaggistica, analisi dei dati e controllo di gestione. La piattaforma leader nel settore della ristorazione, conta ora oltre 2 mila licenze attive sul territorio italiano.

"Attualmente lavorano con noi circa 50 persone", dice Giuliano Lanzetti, che resterà amministratore delegato e socio di Pienissimo Pro. "Con l’ingresso di Zucchetti nel nostro capitale sociale, ci apriamo al più grande gruppo italiano di software. Potremo contare sulla capillare rete di vendita con oltre 200 rivenditori sul territorio nazionale. Finalmente, saremo in grado di offrire uno strumento unico che integra la gestione dalla cassa alle comande, fino al marketing a risposta diretta. Questa è un’opportunità unica per accelerare il completamento della nostra visione, offrendo un servizio sempre più completo e di qualità", dice Giuliano Lanzetti. "Per noi rappresenta una grande opportunità l’ingresso del leader in Italia nel mondo del software nella compagine azionaria. Eravamo concentrati solo sulla vendita diretta e online, ai nostri eventi di marketing del settore. Ora invece Zucchetti, entrando in società, come socio di maggioranza, svilupperà l’implementazione dell’interfaccia e anche l’aspetto commerciale. Questo ci proietta al confronto con oltre 60 mila ristoratori, che già hanno in casa un software Zucchetti. Il nostro sistema non aveva l’aspetto di cassa, scontrino e gestione ordini. Siamo sempre stati più concentrati sul marketing e sulle prenotazioni. In questo modo, invece potremo dare uno strumento sempre più completo, a cui mancavano pagamenti e comande", spiega Lanzetti.

"Siamo rimasti colpiti dalla rapidità di espansione di Pienissimo Pro, per questo motivo abbiamo deciso di investire in un’azienda sana e in forte crescita. Insieme potremo creare le soluzioni digitali più efficaci e innovative per chi desidera trasformare un semplice ristorante o bar in una vera e propria azienda", spiega Angelo Guaragni, Amministratore Delegato di Zucchetti Hospitality. Quello della ristorazione è un settore che, negli ultimi anni, complici anche la pandemia e le turbolenze internazionali, che hanno portato ai rincari delle materie prime, è cambiato del tutto. "Nella ristorazione è cambiato tutto. Sono diminuiti i margini, per via delle guerre e degli eventi geopolitici. La pandemia ha cambiato molte cose. Il nostro sistema aiuta i ristoratori a non essere passivi, aspettando che il cliente arrivi al ristorante, ma facendo marketing diretto e gestendo tutto in maniera digitale", conclude Lanzetti.