Rispetto dell’ambiente lungo tutta la filiera

CON UN FATTURATO annuale che nel 2024 ha superato i 104 milioni di euro, Molini Pivetti punta al futuro. I risultati sono arrivati grazie ad una continua ricerca dell’eccellenza, per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata e per affrontare le sfide della sostenibilità, custodendo le risorse naturali e guardano al futuro delle generazioni.

Nel 2024 Molini Pivetti ha visto aumentare anche i volumi di vendi a (+8% rispetto al 2023), cresciuti in oltre 60 Paesi, grazie alla presenza dell’azienda nelle principali fiere internazionali, ma soprattutto all’affiancamento con i distributori e partner attraverso corsi di formazione, masterclass e dimostrazioni, per insegnare le competenze e i "trucchi" della nobile arte bianca.

La famiglia Pivetti ha fatto della sostenibilità un valore del modo di fare impresa: dal campo fino alla macinazione in molino, l’obiettivo quotidiano è quello di convivere in maniera sostenibile con la nostra Terra. Molini Pivetti ha sviluppato negli anni una specifica attenzione verso il territorio e le persone. Così, nel 2016, con Campi Protetti Pivetti, l’azienda ha dato il via a un progetto davvero ambizioso: certificare e controllare l’origine del grano.

Il marchio è garantito dall’ente internazionale CsqA, che certifica una filiera trasparente, rigorosa, radicata nelle province di Bologna, Modena e Ferrara. Qui nascono farine 100% emiliane (Linea Gran Riserva), autentiche, genuine, frutto della nostra terra e del lavoro di “squadra“, grazie all’impegno costante di agricoltori, agronomi e collaboratori. Ma la qualità non basta: Molini Pivetti è impegnata nel preservare l’ambiente, dall’inizio alla fine del processo produttivo. Dal 2018, con il progetto "Campi Protetti Pivetti Sostenibile" l’azienda ha fatto sì che parte della filiera Campi Protetti Pivetti producesse grano destinato ad una linea di farina da agricoltura sostenibile. Questo marchio, certificato dall’ente internazionale Csqa, non solo garantisce l’origine del grano, ma fa bene all’ambiente: è sinonimo di una filiera controllata e sostenibile dalla semina allo smaltimento del sacchetto in carta. Dal 2018 Molini Pivetti ha iniziato a misurare l’impatto ambientale della filiera, attraverso l’analisi Lca (Life Cycle Assessment), per identificare il consumo di anidride carbonica per un chilo di farina, riducendo in pochi anni le emissioni di anidride carbonica, da 0,546 per ogni chilo di farina nel 2019, a 0,490 chili nel 2022.

Le. Ma.