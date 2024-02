"Riportare le persone al centro delle attività"

"ANCHE NEL SETTORE dei servizi è necessario un nuovo umanesimo industriale". Parola di Paolo Valente, Segretario Generale di Anir Confindustria e Vicepresidente della Fondazione Life. "La fondazione è stata creata per dare continuità all’esperienza dell’evento Life, Labour Intensive Facility Event, che ogni anno, da ormai 8 edizioni, raccoglie tutto il mondo del facility management e dei servizi integrati, per dibattiti e riflessioni sull’attualità e sugli scenari che si prospettano" dice Paolo Valente. Nel primo anno di attività, la Fondazione ha organizzato l’evento con il proposito di promuovere un nuovo umanesimo industriale che ponga le persone al centro delle attività del settore dei servizi, adottando un approccio umano, sostenibile e innovativo.

Nella culla dell’Umanesimo e del Rinascimento italiano ed europeo, ovvero lo Studiolo di Federico III da Montefeltro, è stato elaborato e sottoscritto il Manifesto dei Servizi Labour Intensive di Urbino. "È un documento di visione che definisce nuovi standard per tutto il settore e che, insieme ad altre iniziative, ci vede ancora nuovamente impegnati a valorizzare l’individuo e a promuovere l’empatia, la solidarietà e la valorizzazione delle relazioni umane". Spiega Paolo Valente, che prosegue "Francesco Alberoni, nella prima edizione, definì questo settore, quello dei ‘servizi per la vita’, perché siamo persone al servizio di altre persone. Non ci siamo mai fermati nella ricerca della qualità e dell’innovazione, e per questo intendiamo contribuire all’innovazione tecnologica, alla trasformazione digitale, alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale nel settore, garantendo nel contempo opportunità di formazione professionale per gli addetti.

Con la prossima edizione di Life, che terremo a Bruxelles, rappresenteremo un’importante opportunità per promuovere la condivisione delle migliori pratiche e l’innovazione a livello internazionale nel settore multiservizi e Facility Management", dice Valente. Di questi temi di grande attualità si parlerà negli eventi organizzati a PestMed, la fiera che si svolgerà a Bologna, dove Valente interverrà nel convegno in programma la mattina del 29 febbraio dal titolo "La sanificazione e disinfestazione nella grande distribuzione" e in quello, a seguire, dedicato a "La garanzia di qualità nella ristorazione".

