Ripensare e rigenerare gli spazi urbani

IL GRUPPO United, fondato a Milano nel 2011 da Carlo Mastrangelo, è una realtà italiana con esperienza internazionale che si occupa di programmi di pianificazione, realizzazione e rigenerazione di spazi urbani. Attraverso le sue società garantisce servizi e consulenza in ogni fase della realizzazione: dall’ideazione alla progettazione, dall’analisi dei rischi propri di un cantiere alla sua gestione, dal monitoraggio in remoto alla vigilanza in situ, dal controllo del rispetto delle norme ambientali fino alla gestione dei servizi del realizzato. Tutti gli aspetti sono analizzati con una metodologia proprietaria che garantisce affidabilità e compliance agli aspetti normativi e ai più alti standard etici. Il gruppo, che si caratterizza come "integrity builder", è il primo in Italia a fare certificare i cantieri Eeg Redi (Real estate development integrity) grazie a uno schema certificativo creato in partnership con Rina. Il modello United è stato così più volte citato da ministri e autorità come best practice, ed è stato applicato in progetti complessi come la riqualificazione del sito di interesse nazionale ex Aree Falck, la rinascita di Piazzale Loreto a Milano, il risk assessment dell’Aeroporto Internazionale di Fiumicino e della Nuova Fiera di Milano. United si confronta quotidianamente con i più importanti player del marcato come Cassa Depositi e Prestiti, Banca d’Italia, Fincantieri, Autostrade, Generali, Allianz, Dea Capital, Unicredit, Banca Intesa, Gruppo San Donato, Prelios, Coima, Hines, Lendlease e Covivio.

Il metodo United Esg è costantemente in evoluzione, in quanto realizzato attraverso il continuo confronto con nuove normative e tecnologie, ma che è sempre rimasto fedele alla ricetta iniziale: coniugare in un unico processo ambiente, etica, legalità, professionalità, innovazione e competenza. Un metodo unico per vincere le sfide che oggi il nostro Paese deve affrontare, a partire dalla questione ambientale e dell’efficienza energetica. Grazie al suo modello unico e ai servizi integrati offerti, dalla nascita il gruppo United, sia per linee interne sia attraverso acquisizioni, ha realizzato una significativa crescita tanto che oggi conta 7 società, 130 dipendenti, ricavi per circa 32 milioni, un Ebitda di 5,8 milioni e un utile netto di 3,2 milioni.

A. Pe.