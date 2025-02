Rinnovabili ed efficienza energetica, ecco ’Key25’

TORNA KEY25, dal 5 a l 7 marzo nel quartiere fieristico di Rimini, dove è in programma l’evento internazionale di Italian Exhibition Group su rinnovabili ed efficienza energetica. Al centro della fiera c’è il tema della transizione energetica, vera sfida per il futuro, sia per le imprese, che per le nazioni. Proprio la transizione energetica è infatti il tema centrale di Key – The Energy Transition Expo, l’evento leader di Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini. "Grazie ad un quartiere espositivo altamente sostenibile e ad un territorio da sempre attento ai temi ambientali, Key tornerà ad attrarre la sua community, offrendo un palcoscenico di business e un luogo di dibattito privilegiato alla transizione e all’efficienza energetica, accogliendo espositori, visitatori, buyer e operatori professionali qualificati provenienti da tutto il mondo. A loro, e agli altri stakeholder del settore, vogliamo garantire opportunità di incontro, confronto e interlocuzione, per contribuire ad individuare soluzioni comuni e condivise. Con un palinsesto convegnistico ricco anche di occasioni e protagonisti globali, le aziende e i professionisti presenti a Key potranno rimanere aggiornati su innovazioni e prospettive di questo mercato", dice Maurizio Ermeti, Presidente di Ieg.

"Questa edizione di Key – afferma Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Ieg – sarà la più grande realizzata fino a oggi, tornando a fare del nostro quartiere fieristico il centro nevralgico della transizione e dell’efficienza energetica. In un contesto geopolitico come quello attuale, caratterizzato da incertezze e instabilità, un evento come Key rimane un punto fermo, confermando il proprio ruolo di guida di questa trasformazione e di network di riferimento per la community globale del settore dell’energia. Un network sempre più internazionale: non a caso per l’idrogeno abbiamo predisposto uno spazio dedicato, rafforzato rispetto alle edizioni passate, organizzato da IEG insieme ad Hannover Fairs International GmbH (HFI), filiale italiana di Deutsche Messe AG".

Ma Key25 non è solo Expo, e offre opportunità di incontro e formazione, con contenuti di qualità. Quest’anno, la manifestazione crescerà in estensione e nel numero di espositori: saranno circa mille, oltre il 20% in più rispetto al 2024. Sono attesi più di 250 fra hosted buyer, delegazioni e operatori professionali da circa 50 Paesi.

"Da quando, nel 2022, abbiamo assunto la decisione strategica di renderla autonoma da Ecomondo, Key ha battuto un record dopo l’altro, con una crescita esponenziale che l’ha trasformata sempre più nella manifestazione di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo per la transizione e l’efficienza energetica. Il nostro obiettivo, per questa nuova edizione, è rafforzarne la vocazione internazionale, ampliando quella sua visione trasversale, anche grazie ai contenuti che proporremo attraverso il palinsesto convegnistico definito dal nostro Comitato Tecnico Scientifico", aggiunge Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della Divisione Green & Technology di Ieg. Tra le parole chiave di Key25 c’è sicuramente trasversalità. "Dalla sua prima edizione autonoma, la manifestazione ha registrato una crescita costante - spiega Christian Previati, Exhibition Manager di Key –. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare la leadership di Key in Europa, promuovendo l’efficienza come via privilegiata per raggiungere gli obiettivi decarbonizzazione. A Key diamo spazio a sette settori merceologici: fotovoltaico, eolico, idrogeno, efficienza energetica, sistemi di accumulo dell’energia, mobilità elettrica e città sostenibili, offrendo una panoramica completa sulle tecnologie che contribuiranno a realizzare la transizione energetica. È proprio questa visione a differenziarci e a rendere il nostro evento unico rispetto alle altre manifestazioni europee dedicate alle rinnovabili".