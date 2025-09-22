Rinnovabili e digitale: le sfide del comparto

"SINERGIE PER UN FUTURO Sostenibile: innovazione e collaborazione nel settore tessile" è il tema al centro del secondo panel dell’appuntamento di QN Distretti al Centro Luigi Pecci di Prato, fissato per il 25 settembre, dal titolo "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro". Il dibattito, moderato da Luigi Caroppo, responsabile La Nazione Prato, affronta tre assi strategici. Il primo è sostenibilità e rigenerazione dei materiali, con attenzione ai modelli di produzione circolare, alla tracciabilità e alla valorizzazione del Cardato Riciclato Pratese.

Il secondo riguarda la transizione energetica e le infrastrutture digitali, decisive per garantire efficienza e competitività. Infine, il terzo aspetto riguarda l’ecosistema territoriale e la cultura d’impresa, unendo imprese, formazione e arte in un racconto identitario che consolida l’immagine di Prato. Relatori del panel saranno Leonardo Raffaelli managing director di Balli il Lanificio, Gaia Gualtieri founder & Ceo di DHG, Filippo Giagnoni responsabile produzione Lavatura Industriale La Fonte, Sara Dell’Orco, vicepresidente Dell’Orco & Villani, Susanna Jean, responsabile 5G, Verticals & IoT TIM Enterprise. Si potranno conoscere esempi di innovazione e collaborazione grazie alle testimonianze di imprenditori: la competitività di un distretto non dipenda solo dalla qualità dei prodotti, ma anche dalla capacità di costruire alleanze e reti di valore. Lo sguardo europeo sarà dato grazie all’intervento degli europarlamentari Dario Nardella (PD) e Francesco Torselli (FdI) che saranno in dialogo con Agnese Pini, direttrice QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!: dalle 19 affronteranno un tema di attualità come "L’Europa e il distretto tessile pratese alla luce delle nuove normative: la sfida della sostenibilità".

A chiusura un cocktail curato da Il Fattore party e la visita alla mostra "Dal bosco alla passerella: plogging, ecologia, cardato e vegano. Quando gli opposti si attraggono" degli artisti Alessandro e Marco Pugi, insieme a Cardato Riciclato Pratese. Seguirà sul carpet di Alma, leader nella produzione di moquette, la sfilata di moda Nonplussed, capi in tessuti vegani e sostenibili di Pamela Burani indossati dalle modelle di Alex Model, e la degustazione del Pan di stracci della Pasticceria Peruzzi.

