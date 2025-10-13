Rigenerare, innovare e tutelare: il modello di Stantec

RIGENERARE AREE DISMESSE, riorganizzare la gestione dei rifiuti, accompagnare imprese e comunità in scelte sostenibili. Sono temi che oggi più di ieri finiscono al centro delle politiche industriali ed energetiche, ma anche delle strategie urbane e territoriali e di cui è protagonista Stantec in Italia dal 1973: la filiale italiana del colosso canadese da 34mila dipendenti in 6 continenti, è parte di un’azienda leader mondiale nella progettazione sostenibile in ambito ingegneristico, architettonico e ambientale. L’azienda, che oggi in Italia conta poco meno di 200 dipendenti, si occupa di molte tipologie di progetti sia nel settore pubblico sia in quello privato: può essere la bonifica di un’area industriale dismessa per la creazione di un nuovo stabilimento produttivo o l’applicazione di nature based solution nelle sue soluzioni progettuali, che prevedono, solo per fare un esempio, l’inserimento di infrastrutture verdi o aree umide in progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione ambientale. E si tratta di interventi in espansione e consolidamento visto che in Italia entro il 2050 ci saranno almeno 1000 chilometri quadrati di aree dismesse da recuperare, secondo i dati del rapporto Scenari Immobiliari del 2024.

Ma la forza di Stantec non è solo la capacità di operare in maniera interdisciplinare, con team composti da oltre 25 specializzazioni, in grado di gestire tutte le fasi di un progetto – dallo studio di fattibilità alla progettazione, dalla direzione lavori alla messa in esercizio – garantendo risposte rapide e concrete in contesti complessi: se in Stantec si definiscono i progettisti della rigenerazione è perché i suoi professionisti sono figure in grado di costruire nuovi equilibri tra uomo, industria e ambiente. Applicano infatti la filosofia del domani o legacy assessment: un approccio che considera non solo l’impatto immediato di un progetto, ma anche i lasciti che esso determina sul territorio e sulle generazioni future, in termini di sostenibilità ambientale, resilienza climatica e valore sociale. Per ogni progetto che la vede coinvolta, Stantec porta avanti una visione che unisce innovazione, responsabilità e capacità tecnica: è questa combinazione a renderla un interlocutore unico per chi cerca soluzioni capaci non solo di rispondere alle esigenze di oggi, ma anche di lasciare un’eredità positiva alle generazioni future. Un esempio di progetti recenti in cui viene applicata questa filosofia è uno del Nord Italia, già classificato dal Governo di importanza strategica nazionale: riguarda la creazione di uno stabilimento per l’assemblaggio e il collaudo di semiconduttori nel Nord Italia. Un’iniziativa per la quale Stantec è "responsabile del coordinamento generale, della progettazione architettonica e paesaggistica delle aree uffici e delle aree esterne, delle infrastrutture oltre che tutti i servizi di permitting e autorizzazioni".

Stantec non si sta occupando solo di progettare lo stabilimento, coordinando risorse umane tra tre continenti diversi, ma anche di intervenire sulla città che lo ospiterà, sui corsi d’acqua, sulle infrastrutture circostanti con la logica di integrare nel territorio tanto l’insediamento industriale quanto le persone che ci lavoreranno. Ma questo è solo uno delle attività di Stantec, che ha al suo attivo collaborazioni con aziende di primaria importanza come Eni Rewind, da cui è stata incaricata di due studi nell’ambito del Partenariato Esteso Return, dedicati rigenerazione urbana, alla bonifica dei siti contaminati e alla gestione dei rifiuti in Italia ed Europa. Documenti presentati per la prima volta a Remtech Expo di pochi giorni fa. Due lavori condotti nell’ambito del Pe return, che ha ricevuto finanziamenti dall’Unione europea Next-Generation EU, e che fotografano una sfida più ampia: come trasformare le criticità ambientali in occasioni di rilancio economico e sociale. Il modello dunque è sempre quello dell’integrazione di competenze, di risorse umane e specialistiche. Un modello che, sottolinea l’amministratrice delegata di Stantec in Italia Emanuela Sturniolo (nella foto a sinistra, sotto), ha un obiettivo chiaro: "Non ci limitiamo a progettare infrastrutture o risanare aree contaminate, vogliamo creare valore che resti alle comunità". Per lei, guidare Stantec significa anche interpretare un ruolo particolare: essere una donna al vertice in un settore tradizionalmente maschile come quello dell’ingegneria. E questo è un punto di forza che trova riscontro nei valori solidi dell’azienda. "Ogni progetto porta con sé una responsabilità verso le generazioni future, così come la nostra cultura aziendale. Tra i nostri valori "mettere le persone al primo posto" non è solo uno slogan, ma è ciò che ispira ogni nostra iniziativa, volta all’inclusione e alla valorizzazione dei talenti". Aggiunge: Ciro Cervizzi, Coo di Stantec: "La rigenerazione urbana non è soltanto recuperare spazi abbandonati, ma restituire identità e funzioni ai territori, migliorando la qualità della vita e riducendo l’impatto ambientale. La nostra visione integra competenze tecniche e sensibilità sociale: vogliamo che ogni progetto diventi un’occasione di innovazione sostenibile e di nuova attrattività per comunità e imprese".

"Transizione energetica e nuovi sviluppi industriali non possono essere disgiunti da un approccio di riqualificazione ambientale. Per questo lavoriamo a modelli progettuali che combinano efficienza, resilienza e inclusione. L’obiettivo è costruire insediamenti che riducano consumi ed emissioni, garantendo al tempo stesso nuove opportunità economiche e un’eredità positiva per le generazioni future" ha concluso Matteo Bellinello (nella foto a sinistra, sopra), International Marketing and Sales Director di Stantec.