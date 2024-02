Rigenerare asfalto e bitume rende più sostenibili le nostre strade

ANCHE LE AZIENDE che si occupano di infrastrutture stradali possono pensare sostenibile, per esempio rigenerando l’asfalto con la pratica del ’Rap’ o ricoprendo tratti sottoposti a vincoli ambientali con manti bituminosi di ultima generazione, che non vanno ad impattare sull’ecosistema. Succede nella verde Umbria, dove opera la Pavi srl guidata da Corrado Bocci (nella foto sopra), che è anche presidente della sezione territoriale Foligno di Confindustria Umbria. "L’azienda – racconta l’imprenditore - è specializzata nel settore delle pavimentazioni ecologiche e nella manutenzione dei piani viabili a tutti i livelli (dalle autostrade alle strade di ogni genere, dai piazzali, passando per la viabilità interna di ville private, cantine, agriturismi, università e campi da golf). Sono il nostro fiore all’occhiello, per la velocità di lavorazione, per la competitività del prezzo, per l’alto profilo estetico e naturale che consente a questi manti di trattare anche zone soggette a vincolo grazie alla sua graniglia a ’faccia vista’ (dei colori più variegati a seconda del contesto e del gusto del cliente). Il nostro lavoro è organizzato nel rispetto delle norme sulla certificazione integrata per la qualità, l’ambiente e la sicurezza, mentre il nostro processo produttivo è controllato e marchiato CE. La Pavi - prosegue Bocci - ha raggiunto un ottimo livello di performance nel recupero del fresato, avvicinandosi di molto alla media europea. Nel sito di Foligno produciamo inerti, granulato di conglomerato bituminoso, asfalto a caldo e a freddo con alta percentuale di ’Rap’"

Il ’Rap’ è una sorta di bitume intelligente, che rispetta l’ambiente. Con quale tecnica?

"Rap è l’acronimo di reclaimed asphalt pavement. Parliamo del fresato d’asfalto - spiega il manager - ovvero della miscela di conglomerato bituminoso, inerti e altri elementi utilizzati per il sottofondo delle strade che viene asportata in fase di ripavimentazione della carreggiata. Questa tecnologia esiste già da molti anni e costituisce una voce significativa nel recupero di materie seconde, che si trovano alla base dell’economia circolare. Il Rap, infatti, consente di demolire le zolle d’asfalto, riducendo il ricorso a materiali vergini".

Come si concretizza la vostra filosofia green? "Questa tecnologia e questi accorgimenti esistono già da moti anni. Ma in Italia siamo stati tra i pochissimi a crederci. La novità è arrivata con l’uso delle cosiddette ’macchine combinate’, che in pratica fanno due mestieri in uno. In giro per l’Italia ne esistono dieci, tra queste sei sono nostre. Quanto alla storia e alla evoluzione della Pavi, operiamo a livello locale con l’impianto di asfalto ubicato a Foligno e a livello nazionale con le nostre macchine speciali per stabilizzazione di terre, riciclo e rigenerazione in situ di conglomerati bituminosi, con particolare riguardo per le lavorazioni di impermeabilizzazioni continue, di estradossi di viadotti o simili e trattamenti superficiali di ogni genere (irruvidimenti, mani d’attacco, depolverizzazioni, pavimentazioni ecologiche): mono e pluristrato con emulsione, bitume e bitume modificato".

Di quali cantieri vi siete occupati negli ultimi anni?

"I nostri lavori parlano per noi: abbiamo fornito e posato l’asfalto del nuovo tratto (Foligno-Muccia) della S.S.77 Foligno - Civitanova Marche e fatta la posa in opera del sottofondo stradale, stessi lavori che stiamo portando avanti, in collaborazione, sull’altro asse del Quadrilatero di collegamento Umbria-Marche, S.S.76 Perugia-Ancona. Abbiamo lavorato per le più importanti aziende in campo stradale: Strabag spa, Grandi Lavori Fincosit, Astaldi spa. Di recente, abbiamo vinto con un cantiere di imprese l’appalto per la realizzazione della ciclovia Venezia-Torino. La Pavi, in collaborazione con le aziende locali, si è occupata del tratto lombardo di 37 chilometri. Sono nostri anche i manti ecologici sull’isola di Pantelleria, dove vigono vincoli ambientali e paesaggistici".

Cosa c’è nel futuro della Pavi?

"Abbiamo partecipato al bando dell’ecosistema Vitality, gestito dall’Università degli studi di Perugia. Stiamo ragionando sulla produzione di uno dei materiali del futuro, da utilizzare nell’ambito delle infrastrutture viarie".

Di quale materiale si tratta? Cosa ha di rivoluzionario?

"È una super emulsione bituminosa, modificata al grafene. In sostanza è una colla. Ma è più resistente delle altre. Questo significa avere maggior rendimento e dunque risparmio e durata. Questi materiali, insieme alle tecnologie più innovative di cui si è parlato prima, permettono di aumentare la vita utile delle pavimentazioni, rigenerare e riutilizzare i conglomerati bituminosi derivanti dalla demolizione e dalla fresatura delle vecchie asfaltature (e qui rientra in gioco il concetto di economica circolare), ridurre i consumi energetici e le emissioni in ambiente. Dobbiamo metterci nell’ordine delle idee che l’innovazione sostenibile è inevitabile, considerando anche le impennate dei costi energetici e delle materie prime".

Percorrere strade sostenibili dalla punta al tacco dello Stivale: progetto realizzabile nel giro di quanto tempo?

"In Italia il tasso di riciclo delle strade, con la tecnica del recupero del fresato, ha un trend in crescita. Siamo nell’ordine di un più 30% del totale delle pavimentazioni stradali. Nel 2014 eravamo intorno al 20%, mentre nel 2018 il dato era del 25% di incremento. Ma se paragoniamo i dati con alcuni paesi europei, come Germania, Francia o Spagna, è il caso di dire che c’è ancora molta strada da percorrere... ".