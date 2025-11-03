Rifiuti, Italia consapevole ma distratta: il report di Erion

GLI ITALIANI CONOSCONO le regole della raccolta differenziata, ma spesso non le applicano. L’87% considera gravissimo l’abbandono dei rifiuti, ma il 70% di chi commette errori nel conferimento dichiara di farlo “in buona fede”, convinto di agire correttamente. È il paradosso che emerge dall’indagine condotta da Ipsos Doxa Italia per Erion, presentata al Museo dell’Ara Pacis di Roma in occasione dell’International E-Waste Day, la giornata mondiale dedicata ai rifiuti elettronici. I risultati raccontano un Paese informato ma poco reattivo, dove la consapevolezza ambientale non sempre si traduce in comportamenti coerenti. Gli errori più diffusi si concentrano nei momenti di incertezza, quando non si sa dove buttare un oggetto e prevale l’istinto di liberarsene nel sacco nero. In testa alla classifica dei rifiuti “confusi” ci sono quelli tessili: il 41% degli italiani getta gli stracci tra gli indifferenziati, il 27% le scarpe, il 23% le borse. Seguono i piccoli apparecchi elettrici ed elettronici, come spazzolini elettrici (21%) e caricabatterie (13%), e i rifiuti di imballaggi (12%). Più virtuoso il comportamento verso le pile esauste, solo l’8% delle quali finisce nel sacco nero. L’indagine demoscopica, affiancata a uno studio tecnico-scientifico di Erion che analizza i materiali riciclabili dispersi tra i rifiuti urbani indifferenziati, mostra la distanza tra sapere e fare: la conoscenza ambientale non manca, ma non basta a produrre gesti corretti.

"Il cittadino è un alleato che chiede condizioni abilitanti per fare una corretta raccolta differenziata", dichiara Andrea Fluttero, presidente di Erion Compliance Organization (nella foto in alto a sinistra). "Serve una comunicazione che non si limiti a informare, ma che renda il cittadino capace di agire, riducendo gli errori e rafforzando il senso civico. Bisogna aumentare la fiducia nel sistema e garantire infrastrutture accessibili e visibili". I numeri confermano il paradosso: il 92% degli italiani sa che le batterie vanno conferite separatamente, l’86% conosce le regole per i Raee, il 77% per i rifiuti di imballaggi e il 71% per i tessili. Eppure, ogni anno, 17 chili di scarti tessili pro capite finiscono nell’indifferenziata, a fronte di soli 2,74 raccolti correttamente. Anche per piccoli raee e pile il divario resta marcato, segno che la conoscenza non è sufficiente a determinare l’azione. Ciò che fa la differenza è la comodità del gesto. La ricerca evidenzia che il 40% degli italiani apprezza la possibilità di lasciare i raee nei negozi anche senza acquistare nulla, grazie al sistema “uno contro zero”. Quasi la metà vorrebbe trovare contenitori per le batterie esauste nei supermercati, mentre per il tessile i luoghi ideali sono centri commerciali, negozi e supermercati, spazi della quotidianità che facilitano il gesto corretto. L’isola ecologica resta utile per i conferimenti programmati, ma non è adatta ai piccoli rifiuti: il 49% degli intervistati chiede orari più estesi e molti preferirebbero la raccolta itinerante ogni due settimane, una formula che unisce praticità e continuità.

Meno interesse invece per soluzioni come uffici comunali o scuole, ma l’idea di sfruttare luoghi già frequentati resta apprezzata. Anche il comportamento verso i mozziconi di sigaretta racconta la stessa contraddizione. Nove italiani su dieci sanno che gettarli a terra inquina, eppure l’85% osserva che è un gesto ancora abituale. La ragione principale è la praticità, seguita dalla scarsa disponibilità di posaceneri e contenitori nei luoghi pubblici. Solo il 23% ritiene che la situazione sia migliorata negli ultimi dieci anni. I cittadini chiedono soluzioni semplici, come posaceneri tascabili e cestini dedicati nei punti strategici, ma anche campagne di sensibilizzazione più visibili, che informino sulla presenza dei contenitori.

L’indagine mostra come la comunicazione ambientale, quando chiara e con un invito concreto all’azione, possa cambiare i comportamenti. Chi è stato esposto a campagne efficaci mostra un aumento della conoscenza dei corretti conferimenti (+8% per i raee, +7% per i tessili) e una riduzione degli errori (-4%), oltre a una maggiore disponibilità personale al sacrificio e un atteggiamento più severo verso chi sbaglia. La televisione resta il canale più incisivo a livello nazionale, ma cresce l’impatto delle piattaforme digitali, soprattutto tra i più giovani, segno che la comunicazione ambientale deve saper adattare linguaggi e strumenti. "Questa ricerca offre una bussola per decidere dove intervenire, con quali messaggi e quali servizi", spiega Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Doxa Italia (nella foto in basso a sinistra). "È un invito a un patto operativo tra consorzi e istituzioni, basato su standard di prossimità, trasparenza dei risultati e campagne frequenti. Non un costo, ma un investimento che genera conoscenza, fiducia e qualità dei conferimenti". Secondo gli esperti intervenuti all’evento — tra cui docenti universitari, dirigenti di settore e rappresentanti dei consumatori — la sfida dei prossimi anni sarà rendere la raccolta differenziata più accessibile, semplificata e vicina ai luoghi di vita quotidiana. La sostenibilità, per diventare reale, deve coincidere con la praticità. Il cittadino medio non è indifferente, ma disorientato: chiede indicazioni semplici, contenitori a portata di mano, orari flessibili e campagne che si concludano con un gesto chiaro da compiere. L’Italia della raccolta differenziata è dunque un Paese che sa, ma non sempre fa.