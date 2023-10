Rifiuti e scarti diventano biometano 100% rinnovabile

UN PROCESSO DI ECONOMIA circolare destinato a fare scuola nel mondo: è alta l’aspettativa nei confronti dell’innovativo impianto per la produzione di biometano, frutto di una partnership tra Gruppo Hera e Inalca (Gruppo Cremonini) e inaugurato il 19 ottobre a Spilamberto, nel Modenese. Grazie a un investimento di 28 milioni di euro, la NewCo Biorg, nata appunto dall’accordo tra Herambiente e Inalca, ha riconvertito un vecchio biodigestore in un impianto in grado di trasformare i rifiuti organici urbani e i reflui agroalimentari in metano 100% rinnovabile e compost. Con 3,7 milioni di metri cubi di biometano e 18mila tonnellate di compost prodotti all’anno, l’impianto darà un contributo importante alla transizione green. Dietro l’avanguardistico impianto emiliano ci sono, dunque, il gruppo Hera – una delle maggiori multiutility italiane e primo operatore nazionale nel settore ambiente – e la società Inalca (Gruppo Cremonini), leader in Italia nella produzione di carni e nella distribuzione di prodotti alimentari. Partendo dalla raccolta differenziata dell’organico e dai reflui agroalimentari, l’impianto si avvale delle migliori tecnologie attualmente disponibili e produrrà a regime, ogni anno, 3,7 milioni di metri cubi di biometano, combustibile 100% rinnovabile, destinato all’autotrazione, e circa 18mila tonnellate di compost.

Al taglio del nastro (foto sopra) erano presenti, tra l’altro, l’assessora regionale Irene Priolo, il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini, il presidente e l’amministratore delegato di Biorg, Giovanni Sorlini e Paolo Cecchin, l’amministratore delegato del gruppo Hera Orazio Iacono e l’amministratore delegato di Inalca Paolo Boni. "L’impianto per la produzione di biometano, pensato e realizzato assieme un partner d’eccellenza come Inalca, rappresenta un fiore all’occhiello per l’economia circolare ed è per noi un ulteriore passo in avanti per la produzione di biometano su scala industriale – dichiara Orazio Iacono, ad del gruppo Hera - Le sfide del futuro richiedono alle utility come la nostra un impegno sempre più consistente, che intendiamo tradurre in progetti concreti. Gli investimenti ci consentiranno di accompagnare i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni nella transizione green, con un modello condiviso e inclusivo per lo sviluppo del tessuto sociale e industriale. Il nostro ruolo per abilitare la transizione è, ora più che mai, cruciale, specie a fronte delle conseguenze dell’emergenza climatica con cui anche il nostro Paese, compresa l’Emilia-Romagna, sta facendo i conti".

"La realizzazione di questo impianto, in collaborazione con una società dotata di know-how e tecnologie all’avanguardia come Hera, contribuirà a consolidare il modello produttivo integrato e sostenibile già perseguito da Inalca – spiega Paolo Boni, amministratore delegato della società appartenente al gruppo Cremonini – Il nuovo impianto consente, infatti, la piena valorizzazione degli scarti di lavorazione delle nostre attività produttive e mette in atto una vera e propria sinergia industriale, con la produzione di biometano e compostaggio in due impianti tra loro complementari. È la dimostrazione che, combinando efficacemente processi di innovazione e integrazione, è possibile ridurre gli impatti ambientali e generare, al contempo, valore aggiunto per la filiera zootecnica. Questo modello di partnership è decisamente in linea con la strategia di investimenti di Inalca, destinati a realizzare ulteriori impianti di produzione di biometano e fotovoltaici negli allevamenti controllati dalla società, al fine di incrementare la produzione di energie rinnovabili e rafforzare il nostro impegno di contrasto al cambiamento climatico".

Ma come funzionerà il nuovo impianto? Il gas naturale 100% rinnovabile deriva dalla digestione anaerobica di rifiuti organici, provenienti dalla raccolta differenziata urbana (effettuata prevalentemente a Modena e provincia), dagli scarti del processo di lavorazione dell’industria agroalimentare locale e dal processo produttivo delle carni di Inalca. Una volta raffinato, tale gas diventa biometano e può essere introdotto nella rete. I rifiuti organici tornano, così, al servizio della comunità sotto forma di combustibile rinnovabile che, immesso in rete, alimenta il trasporto cittadino pubblico e privato: un settore sempre più esposto, si sa, al problema delle emissioni di anidride carbonica. La produzione annua dall’impianto, pari a 3,7 milioni di metri cubi di biometano, equivale a 170mila pieni di biocarburante per un’auto di media cilindrata. Oltre al recupero energetico, da non trascurare il recupero di materia: lo scarto in uscita dal processo di digestione anaerobica (denominato digestato solido), anziché essere smaltito è ulteriormente recuperato, con il conferimento nell’impianto Biorg di compostaggio a Nonantola (Mo). Quest’ultimo produce compost utilizzabile come biofertilizzante in agricoltura. La stima degli operatori è che, ogni anno, si risparmieranno circa 3mila tonnellate di petrolio equivalente (Tep) di combustibile fossile e si taglieranno emissioni di Co2 per circa 7 mila tonnellate. Per assorbire tale quantità di CO2, servirebbero almeno 280mila alberi.