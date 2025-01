Ridisegnare la rete per vincere domani

CISCO È IL LEADER tecnologico mondiale che trasforma il modo in cui le persone si connettono, comunicano e collaborano. La sua missione è dare forma al futuro di Internet, creando il massimo valore e le massime opportunità per la società, per i suoi clienti, per i suoi dipendenti, investitori e partner. L’azienda, guidata dal Ceo, Chuck Robbins, è stata fondata nel 1984, ha sede a San Josè, in California, ed impiega in oltre 80 paesi del mondo circa 85 mila dipendenti, con un fatturato di 53,8 miliardi di dollari. Da quasi 40 anni, Cisco è al centro dell’evoluzione delle tecnologie di rete, grazie alla sua capacità di individuare e anticipare gli scenari, ma anche alla scelta di investire sui talenti e sulla ricerca e sviluppo, applicando strategie di innovazione aperta e dialogando costantemente con clienti e partner in tutto il mondo. Forte di questa storia, Cisco sta ridisegnando completamente ciò che la rete può fare, per offrire una piattaforma più intelligente e sicura per affrontare le sfide della trasformazione digitale oggi e in futuro: è la rete intuitiva.

La digitalizzazione crea grandi opportunità anche per la società, perché permette di affrontare in modo nuovo le grandi sfide del futuro, in tutti gli ambiti della vita, dall’educazione, alla salute, passando per la salvaguardia dell’ambiente e i diritti. Con la tecnologia è possibile costruire un mondo più equo e inclusivo e Cisco si impegna a utilizzarla per moltiplicare l’impatto positivo delle iniziative di responsabilità sociale d’impresa che promuove, con i suoi dipendenti, in tutto il mondo. Tra queste, grande attenzione e molte risorse sono rivolte al Programma Cisco Networking Academy, che l’azienda ha lanciato per educare all’informatica sia di base, sia avanzata in Italia e nel mondo.

Cisco Italia è nata 30 anni fa ed è guidata da Gianmatteo Manghi. L’azienda è presente a Milano con una sede in piazza Gae Aulenti, nell’Innovation District, e con il Co-Innovation Center presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci", ha poi uffici a Roma, i laboratori di ricerca e sviluppo Cisco Photonics a Vimercate e una sede a Pisa, dedicata allo sviluppo di tecnologie per la connettività wireless ad alte prestazioni.

L. Ma.