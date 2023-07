"Ricostruiremo lontano dal fiume che adesso scorre dentro l’azienda"

LA RINASCITA DOPO IL DISASTRO è lenta, ma costante per l’azienda agricola Sabbatani di San Lorenzo in Noceto, nelle campagne forlivesi, specializzata nella produzione di uova.

Filippo Sabbatani, cosa è successo da voi lo scorso 16 maggio?

"Abbiamo ben undici capannoni molto vicini al corso del fiume Rabbi. Quando l’argine si è rotto, l’ha fatto a monte dei capannoni, perciò l’acqua li ha sommersi".

Cosa rimane ora?

"Tre allevamenti sono stati completamente spazzati via, mentre gli altri otto sono ancora in piedi, ma sono inagibili, infatti il terreno che li circondava è stato scavato dalla corrente. Adesso i capannoni somigliano in tutto per tutto a palafitte: sono più alti di almeno tre o quattro metri rispetto al suolo. Senza contare che, dopo la piena, il corso del Rabbi si è spostato e adesso passa in mezzo alla nostra azienda".

Quanti animali avete perso?

"Avevamo circa 130mila capi tra galline e pulcini. Diciamo che siamo riusciti a salvarne la metà, accasandoli in altre strutture che avevamo non lontano da qui".

Le strutture che non sono state abbattute sono recuperabili?

"No, anche quelle non sono ripristinabili e andranno demolite, sia perché sono troppo compromesse, sia perché non si può escludere l’arrivo di un’altra piena del Rabbi in futuro".

A quanto ammontano i danni che avete subito? "Parliamo di circa sei milioni".

Dove contate di ripartire a pieno regime in futuro?

"Avevamo già il progetto per tre capannoni per le galline ovaiole a Carpena e adesso li stiamo riconvertendo per trasformarli nelle pulcinaie che abbiamo perso, ma fondamentalmente contiamo di ripartire sempre a San Lorenzo in Noceto, in un terreno di nostra proprietà".

Sarà lì che sorgeranno i nuovi capannoni?

"L’idea è quella, anche perché è uno spazio molto adatto: abbastanza lontano sia dal fiume che dal centro abitato. Abbiamo già contattato il Comune per decidere insieme le modalità e ci auguriamo di ricevere un aiuto a smaltire rapidamente la burocrazia del caso, in modo da poter cominciare i lavori il prima possibile: un conto è stringere i denti per qualche mese, un altro è farlo per anni".

Siete riusciti a non fermare mai del tutto la produzione?

"Sì, siamo sempre andati avanti: abbiamo le spalle grosse e non abbiamo mai pensato di arrenderci. Ammetto, però, che è stata dura perché abbiamo perso proprio il punto di partenza della nostra filiera, ovvero gli spazi dove crescono i pulcini. Abbiamo dovuto completamente riorganizzare il lavoro in un periodo emergenziale per tutti".

Come riuscite a continuare con la produzione, vista la perdita di tanti animali?

"I pulcini che ci sono venuti meno li stiamo acquistando sul libero mercato, ma è molto difficile per noi combinare le loro tempistiche con la nostra produzione. Quantomeno, però, per ora riusciamo a mantenere il giro".