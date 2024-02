Riciclare è un affare anche per l’ambiente

LA DIREZIONE DA PRENDERE per un mondo migliore è sicuramente quella green. Per questo l’idea, poi diventata progetto e vera e propria impresa di Antonio Capaldo e Alessandro Palmisano (nella foto in basso), fondatori di TrenDevice va nella direzione della sostenibilità. Da anni propongono, soprattutto agli appassionati Apple, ma non solo, device ricondizionati. "Con Antonio ci siamo incontrati alla fine degli anni Novanta e abbiamo messo in piedi un primo progetto dedicato ai componenti per Apple. Poi, nel 2003, abbiamo fatto assieme un viaggio nella Silicon Valley e abbiamo capito che potevamo lanciare in Italia un’idea molto più innovativa. Quella della rigenerazione", racconta Alessandro Palmisano. Da allora sono passati circa 20 anni e la società fondata da Antonio Capaldo e Alessandro Palmisano oggi fattura 20 milioni di euro, dato al dicembre 2022, impiegando circa 50 persone. Sono invece oltre 200mila i device ricondizionati reimmessi nel mercato dalla società, con un saldo negativo dell’anidride carbonica. "Si stima che per ogni cellulare ricondizionato siano 80 i chili di anidride carbonica immessi in atmosfera risparmiati".

Dare nuova vita a smartphone e tablet, ma anche a consolle per gaming, è diventata la vera missione della società. TrenDevice ha customer satisfaction rate del 92% ed e’ stata la prima società della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa. "Ci siamo quotati circa un anno fa, per avere liquidità da investire in ricerca e sviluppo di soluzioni e nuovi materiali per quella componentistica che produciamo a nostro marchio, per lo più cavi", spiega Palmisano. I capitali raccolti dalla quotazione in Borsa hanno infatti consentito un’espansione. Nel 2023 l’organico ha superato i 40 dipendenti e la società si è posizionata fra le più green del settore. Grazie al processo di ricondizionamento vengono ogni anno evitate emissioni di anidride carbonica nell’ambiente per oltre 2 mila tonnellate. A marzo 2003 la società è entrata entra nel ranking delle ’Fastest Growing Companies’ del Financial Times. "Noi compriamo da privati e società, facciamo una quotazione, valutiamo gli oggetti e li risistemiamo per dare loro nuova vita. Garantiamo qualità dei materiali e sicurezza", racconta Palmisano. Nel settore dell’hi-tech il mercato dell’usato è molto diffuso, ma la tecnologia digitale deve fare il conto con l’obsolescenza.

Le. Ma.